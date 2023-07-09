В Челябинске резко подорожала аренда загородной недвижимости

10 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске за две недели стоимость аренды коттеджей на месяц выросла почти на 40% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске стоимость аренды коттеджей и домов на месяц выросла почти на 40%. Если еще 15 июня арендовать коттедж можно было за 59 тысяч рублей, то с конца месяца средняя цена аренды составляет уже 195 тысяч рублей. Подобная статистика приводится специалистами популярного сайта о недвижимости. «В Челябинске за две недели (с 15 июня 2023 по 29 июня) стоимость аренды домов на месяц выросла на 39,38%. Средняя цена месячной аренды коттеджей составила 195 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate. Челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова отметила, что сейчас в пригороде Челябинска особенно популярна аренда коттеджей не на месяц, а посуточно. На данный момент снять коттедж в аренду на сутки вблизи города в среднем можно за 20 тысяч рублей. При этом свободных домов на выходные в летние месяцы почти не осталось.

В Челябинске стоимость аренды коттеджей и домов на месяц выросла почти на 40%. Если еще 15 июня арендовать коттедж можно было за 59 тысяч рублей, то с конца месяца средняя цена аренды составляет уже 195 тысяч рублей. Подобная статистика приводится специалистами популярного сайта о недвижимости. «В Челябинске за две недели (с 15 июня 2023 по 29 июня) стоимость аренды домов на месяц выросла на 39,38%. Средняя цена месячной аренды коттеджей составила 195 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate. Челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова отметила, что сейчас в пригороде Челябинска особенно популярна аренда коттеджей не на месяц, а посуточно. На данный момент снять коттедж в аренду на сутки вблизи города в среднем можно за 20 тысяч рублей. При этом свободных домов на выходные в летние месяцы почти не осталось.