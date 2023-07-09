09 июля 2023
08 июля 2023

В Челябинске резко подорожала аренда загородной недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттеджи, солнечная долина
В Челябинске за две недели стоимость аренды коттеджей на месяц выросла почти на 40% Фото:

В Челябинске стоимость аренды коттеджей и домов на месяц выросла почти на 40%. Если еще 15 июня арендовать коттедж можно было за 59 тысяч рублей, то с конца месяца средняя цена аренды составляет уже 195 тысяч рублей. Подобная статистика приводится специалистами популярного сайта о недвижимости.

«В Челябинске за две недели (с 15 июня 2023 по 29 июня) стоимость аренды домов на месяц выросла на 39,38%. Средняя цена месячной аренды коттеджей составила 195 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate.

Челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова отметила, что сейчас в пригороде Челябинска особенно популярна аренда коттеджей не на месяц, а посуточно. На данный момент снять коттедж в аренду на сутки вблизи города в среднем можно за 20 тысяч рублей. При этом свободных домов на выходные в летние месяцы почти не осталось.

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В Челябинске стоимость аренды коттеджей и домов на месяц выросла почти на 40%. Если еще 15 июня арендовать коттедж можно было за 59 тысяч рублей, то с конца месяца средняя цена аренды составляет уже 195 тысяч рублей. Подобная статистика приводится специалистами популярного сайта о недвижимости. «В Челябинске за две недели (с 15 июня 2023 по 29 июня) стоимость аренды домов на месяц выросла на 39,38%. Средняя цена месячной аренды коттеджей составила 195 тысяч рублей», — сообщается на сайте Restate. Челябинский риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова отметила, что сейчас в пригороде Челябинска особенно популярна аренда коттеджей не на месяц, а посуточно. На данный момент снять коттедж в аренду на сутки вблизи города в среднем можно за 20 тысяч рублей. При этом свободных домов на выходные в летние месяцы почти не осталось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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