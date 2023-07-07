Челябинцы поделились грибными местами региона. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, грибы, природа
Популярностью у грибников пользуются Аргаяшский и Сосновский районы Фото:

Грибной сезон в Челябинской области традиционно начинается с июля. URA.RU составило подборку мест, где грибники часто находят свою добычу.

Самым грибным местом в социальных сетях стал Аргаяшский район. Среди улова много маслят и подосиновиков, реже встречаются подгруздки, боровики, сыроежки. Грибники советуют также леса у поселка Дербышевский и деревни Яракулово (Аргаяшский район).

В Сосновском районе, близком к Челябинску, можно встретить маслята и подгруздки. Мнение о районе у грибников спорное: кто-то отмечает сухой лес, а другие хвастаются собранным урожаем. Там особое внимание обращают на деревни Долгодеревенское, Бухарино и поселки Трубное, Красное поле.

В Увельском районе грибы собирают в поселке Лесное и Кичигинском бору. Среди урожая там можно встретить обабки и маслята. Жители встречали и белый гриб, но тот оказался червивым. В Кунашакском районе хвастаются большим сбором подосиновиков. В Чебаркульском районе советуют искать грибы у озера Мисяш. Там можно найти подосиновики, белые грибы и шампиньоны.

В Златоусте пока отмечают малый урожай грибов. Там можно встретить белые грибы, валуи и маслята. Отдельно для сбора выделяют поселок Балашиху.

Вблизи озера Акакуль со стороны Озерского городского округа можно встретить лисички, подосиновики и маслята. Грибники не хвастаются большими ведрами урожая, но регулярно делятся найденными грибами.

Жители делятся кадрами грибов из Сосновского района, но отмечают их червивость
Жители делятся кадрами грибов из Сосновского района, но отмечают их червивость
Грибники Златоуста спорят о наличии грибов в местных лесах
Грибники Златоуста спорят о наличии грибов в местных лесах
В Кунашакском районе находят подосиновики и белые грибы
В Кунашакском районе находят подосиновики и белые грибы
Вблизи озера Акакуль растут лисички
Вблизи озера Акакуль растут лисички
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Грибной сезон в Челябинской области традиционно начинается с июля. URA.RU составило подборку мест, где грибники часто находят свою добычу. Самым грибным местом в социальных сетях стал Аргаяшский район. Среди улова много маслят и подосиновиков, реже встречаются подгруздки, боровики, сыроежки. Грибники советуют также леса у поселка Дербышевский и деревни Яракулово (Аргаяшский район). В Сосновском районе, близком к Челябинску, можно встретить маслята и подгруздки. Мнение о районе у грибников спорное: кто-то отмечает сухой лес, а другие хвастаются собранным урожаем. Там особое внимание обращают на деревни Долгодеревенское, Бухарино и поселки Трубное, Красное поле. В Увельском районе грибы собирают в поселке Лесное и Кичигинском бору. Среди урожая там можно встретить обабки и маслята. Жители встречали и белый гриб, но тот оказался червивым. В Кунашакском районе хвастаются большим сбором подосиновиков. В Чебаркульском районе советуют искать грибы у озера Мисяш. Там можно найти подосиновики, белые грибы и шампиньоны. В Златоусте пока отмечают малый урожай грибов. Там можно встретить белые грибы, валуи и маслята. Отдельно для сбора выделяют поселок Балашиху. Вблизи озера Акакуль со стороны Озерского городского округа можно встретить лисички, подосиновики и маслята. Грибники не хвастаются большими ведрами урожая, но регулярно делятся найденными грибами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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