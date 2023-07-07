Популярностью у грибников пользуются Аргаяшский и Сосновский районы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Грибной сезон в Челябинской области традиционно начинается с июля. URA.RU составило подборку мест, где грибники часто находят свою добычу.

Самым грибным местом в социальных сетях стал Аргаяшский район. Среди улова много маслят и подосиновиков, реже встречаются подгруздки, боровики, сыроежки. Грибники советуют также леса у поселка Дербышевский и деревни Яракулово (Аргаяшский район).

В Сосновском районе, близком к Челябинску, можно встретить маслята и подгруздки. Мнение о районе у грибников спорное: кто-то отмечает сухой лес, а другие хвастаются собранным урожаем. Там особое внимание обращают на деревни Долгодеревенское, Бухарино и поселки Трубное, Красное поле.

В Увельском районе грибы собирают в поселке Лесное и Кичигинском бору. Среди урожая там можно встретить обабки и маслята. Жители встречали и белый гриб, но тот оказался червивым. В Кунашакском районе хвастаются большим сбором подосиновиков. В Чебаркульском районе советуют искать грибы у озера Мисяш. Там можно найти подосиновики, белые грибы и шампиньоны.

В Златоусте пока отмечают малый урожай грибов. Там можно встретить белые грибы, валуи и маслята. Отдельно для сбора выделяют поселок Балашиху.

Вблизи озера Акакуль со стороны Озерского городского округа можно встретить лисички, подосиновики и маслята. Грибники не хвастаются большими ведрами урожая, но регулярно делятся найденными грибами.

Жители делятся кадрами грибов из Сосновского района, но отмечают их червивость фото: Татьяна С. в паблике «Грибы Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте»

Грибники Златоуста спорят о наличии грибов в местных лесах фото: Сергей С. в паблике «Грибы Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Кунашакском районе находят подосиновики и белые грибы фото: Вариса И. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте»

Вблизи озера Акакуль растут лисички фото: Юлия Я. в паблике «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область.» в соцсети «ВКонтакте»