Полиция возбудила уголовное дело после нападения на адвоката в Подмосковье

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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Елена Пономарева заявила, что уголовное дело по статье за «Хулиганство» было заведено после нападения на нее с зеленкой Фото:

Уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство» из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщила сама женщина.

«Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“ УК РФ», — заявила адвокат в беседе с РИА Новости. Она отметила, что будет давать показания как потерпевшая.

Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Пономарева надеется, что виновных найдут. Адвокат отметила, что ее преследовали два года до нападения из-за ее профессиональной деятельности, передает телеканал 360.

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Уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство» из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщила сама женщина. «Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“ УК РФ», — заявила адвокат в беседе с РИА Новости. Она отметила, что будет давать показания как потерпевшая. Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Пономарева надеется, что виновных найдут. Адвокат отметила, что ее преследовали два года до нападения из-за ее профессиональной деятельности, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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