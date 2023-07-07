Полиция возбудила уголовное дело после нападения на адвоката в Подмосковье

07 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Елена Пономарева заявила, что уголовное дело по статье за «Хулиганство» было заведено после нападения на нее с зеленкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство» из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщила сама женщина. «Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“ УК РФ», — заявила адвокат в беседе с РИА Новости. Она отметила, что будет давать показания как потерпевшая. Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Пономарева надеется, что виновных найдут. Адвокат отметила, что ее преследовали два года до нападения из-за ее профессиональной деятельности, передает телеканал 360.

Уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство» из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщила сама женщина. «Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“ УК РФ», — заявила адвокат в беседе с РИА Новости. Она отметила, что будет давать показания как потерпевшая. Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Пономарева надеется, что виновных найдут. Адвокат отметила, что ее преследовали два года до нападения из-за ее профессиональной деятельности, передает телеканал 360.