Полиция возбудила уголовное дело после нападения на адвоката в Подмосковье

Уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство» из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщила сама женщина.
«Я обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье „Хулиганство“ УК РФ», — заявила адвокат в беседе с РИА Новости. Она отметила, что будет давать показания как потерпевшая.
Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Пономарева надеется, что виновных найдут. Адвокат отметила, что ее преследовали два года до нападения из-за ее профессиональной деятельности, передает телеканал 360.
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