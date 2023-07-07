Облитая зеленкой адвокат Пономарева получила ожог глаз

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Разное. Курган, медики, машина скорой помощи, скорая помошь
Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаза после нападения неизвестных Фото:

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ожог глаз второй степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16», — написала Елена Пономарева. Она уточнила, что обратилась в полицию. Женщина надеется, что заказчик и исполнитель будут найдены.

Ранее Адвокатская палата Московской области сообщила о нападении на Пономареву. Отмечалось, что до этого адвокату угрожали в соцсетях, присылая ей фотографии родных и имущества. Кроме того неизвестные облили автомобиль Пономаревой несмываемой краской. 4 июля в Чеченской республике неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину.

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Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ожог глаз второй степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16», — написала Елена Пономарева. Она уточнила, что обратилась в полицию. Женщина надеется, что заказчик и исполнитель будут найдены. Ранее Адвокатская палата Московской области сообщила о нападении на Пономареву. Отмечалось, что до этого адвокату угрожали в соцсетях, присылая ей фотографии родных и имущества. Кроме того неизвестные облили автомобиль Пономаревой несмываемой краской. 4 июля в Чеченской республике неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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