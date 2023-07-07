Облитая зеленкой адвокат Пономарева получила ожог глаз

07 июля 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаза после нападения неизвестных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ожог глаз второй степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16», — написала Елена Пономарева. Она уточнила, что обратилась в полицию. Женщина надеется, что заказчик и исполнитель будут найдены. Ранее Адвокатская палата Московской области сообщила о нападении на Пономареву. Отмечалось, что до этого адвокату угрожали в соцсетях, присылая ей фотографии родных и имущества. Кроме того неизвестные облили автомобиль Пономаревой несмываемой краской. 4 июля в Чеченской республике неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину.

Адвокат Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени в результате нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Ожог глаз второй степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе 16», — написала Елена Пономарева. Она уточнила, что обратилась в полицию. Женщина надеется, что заказчик и исполнитель будут найдены. Ранее Адвокатская палата Московской области сообщила о нападении на Пономареву. Отмечалось, что до этого адвокату угрожали в соцсетях, присылая ей фотографии родных и имущества. Кроме того неизвестные облили автомобиль Пономаревой несмываемой краской. 4 июля в Чеченской республике неизвестные избили адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину.