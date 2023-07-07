В Свердловской области с начала купального сезона в водоемах погибли десятки человек

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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , озеро, утопающий, водоем, вода
Свердловские спасатели просят отдыхающих на водоемах соблюдать правила безопасности Фото:

В водоемах, расположенных на территории Свердловской области, с начала купального сезона погибли 27 человек, из которых трое — это дети. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«С начала июня уже случилось 29 происшествий на воде. Из 27 погибших 3 — дети. Мы просим жителей Свердловской области соблюдать правила безопасности», — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в пруду Первоуральска (Свердловская область) водолазы обнаружили тело утонувшего подростка. Предположительно, ему было 16 лет. По словам силовиков, происшествие не носит признаков криминала.

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В водоемах, расположенных на территории Свердловской области, с начала купального сезона погибли 27 человек, из которых трое — это дети. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. «С начала июня уже случилось 29 происшествий на воде. Из 27 погибших 3 — дети. Мы просим жителей Свердловской области соблюдать правила безопасности», — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в пруду Первоуральска (Свердловская область) водолазы обнаружили тело утонувшего подростка. Предположительно, ему было 16 лет. По словам силовиков, происшествие не носит признаков криминала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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