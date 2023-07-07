В Свердловской области с начала купального сезона в водоемах погибли десятки человек

07 июля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Свердловские спасатели просят отдыхающих на водоемах соблюдать правила безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В водоемах, расположенных на территории Свердловской области, с начала купального сезона погибли 27 человек, из которых трое — это дети. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. «С начала июня уже случилось 29 происшествий на воде. Из 27 погибших 3 — дети. Мы просим жителей Свердловской области соблюдать правила безопасности», — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в пруду Первоуральска (Свердловская область) водолазы обнаружили тело утонувшего подростка. Предположительно, ему было 16 лет. По словам силовиков, происшествие не носит признаков криминала.

В водоемах, расположенных на территории Свердловской области, с начала купального сезона погибли 27 человек, из которых трое — это дети. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. «С начала июня уже случилось 29 происшествий на воде. Из 27 погибших 3 — дети. Мы просим жителей Свердловской области соблюдать правила безопасности», — говорится в официальном сообщении, которое опубликовано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в пруду Первоуральска (Свердловская область) водолазы обнаружили тело утонувшего подростка. Предположительно, ему было 16 лет. По словам силовиков, происшествие не носит признаков криминала.