В ХМАО вахтовики пожаловались на массовую задержку зарплат

Вахтовики жалуются на массовые задержки зарплат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО работники геологоразведочной компании «Горизонт» жалуются на массовую задержку заработной платы. Родственница вахтовиков, которые работают на предприятии, рассказала URA.RU, что им задерживают деньги по полгода.

«Люди работают вахтами и зарплату ждут по полгода. К примеру, у меня брат работал последнюю вахту с середины сентября по середину октября. Отработал вахту, вернулся домой и узнал, что уходит в армию. Сообщил своему непосредственному начальнику о том, что он уходит в армию и о том, что заступать на вахту он не может. Он был уволен и расчет получил в апреле этого года, а зарплата пришла меньше половины», — рассказывает она.

В этой же компании у женщины работают мать и отчим, которым, по ее словам, также задерживают выплаты. «Многие увольняются и остаются без расчетов. За прошлую вахту мама у меня получила одну тысячу рублей, когда в среднем вахта у нее стоит порядка 80 тысяч», — добавляет югорчанка.

По словам женщины, сотрудники предприятия также жаловались на задержки зарплат в прокуратуру и трудовую инспекцию. URA.RU направило запросы в окружные ведомства с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

В разговоре с журналистом агентства гендиректор компании «Горизонт» Артем Шишкин заявил, что проблемы с зарплатами в компании начались из-за технологических аварий на предприятии, произошедших в прошлом году. «Невыплата [зарплаты в] полгода — это, наверное, неправда. Да, есть задолженность, конечно», — заметил Шишкин. Решение проблемы, по его словам, намечено на осень этого года. «Планируем, что до конца сентября картинка кардинально поменяется по задолженности», — добавил директор.