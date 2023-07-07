После смерти Далера Бобиева в екатеринбургские поликлиники нагрянули силовики

Прокуратура проверяет детские поликлиники Екатеринбурга после гибели Далера Бобиева

07 июля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

В поликлиниках уральской столицы начались прокурорские проверки после гибели шестилетнего Далера Бобиева Фото: Владимир Андреев © URA.RU В поликлиниках Екатеринбурга начались массовые прокурорские проверки. Речь идет о детских медицинских учреждениях. По словам источника URA.RU, проверки были организованы на фоне резонансной истории шестилетнего Далера Бобиева, которого, предположительно, истязала приемная мать. «Прокурорские проверки начались в детских поликлиниках города. Медикам дают установки, связанные с реагированием на телесные повреждения у детей. Медикам рекомендуют сразу обращаться в надзорные и силовые структуры, если на теле ребенка замечены нетипичные для детского возраста повреждения. Проверки начались после смерти Далера Бобиева», — отметил собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации ответ не поступил. Также журналист агентства обратился за комментарием в свердловскую прокуратуру. Там не стали комментировать информацию. В Екатеринбурге похоронили шестилетнего Далера Бобиева (он родился в феврале 2017 года). Мальчик воспитывался в семье опекунов. 26 июня опекун Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. Более тысячи волонтеров три дня искали Далера. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже полгода. Позже опекун Наумова дала показания. По ее словам, Далер умер 2 декабря 2022 года из-за несчастного случая. Женщина пробудет в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поликлиниках Екатеринбурга начались массовые прокурорские проверки. Речь идет о детских медицинских учреждениях. По словам источника URA.RU, проверки были организованы на фоне резонансной истории шестилетнего Далера Бобиева, которого, предположительно, истязала приемная мать. «Прокурорские проверки начались в детских поликлиниках города. Медикам дают установки, связанные с реагированием на телесные повреждения у детей. Медикам рекомендуют сразу обращаться в надзорные и силовые структуры, если на теле ребенка замечены нетипичные для детского возраста повреждения. Проверки начались после смерти Далера Бобиева», — отметил собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональный минздрав. На момент публикации ответ не поступил. Также журналист агентства обратился за комментарием в свердловскую прокуратуру. Там не стали комментировать информацию. В Екатеринбурге похоронили шестилетнего Далера Бобиева (он родился в феврале 2017 года). Мальчик воспитывался в семье опекунов. 26 июня опекун Вероника Наумова заявила о пропаже мальчика. Более тысячи волонтеров три дня искали Далера. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже полгода. Позже опекун Наумова дала показания. По ее словам, Далер умер 2 декабря 2022 года из-за несчастного случая. Женщина пробудет в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.