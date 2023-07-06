06 июля 2023

Из тюменской культуры уходит топ-менеджер

Из Тюменской филармонии увольняется директор
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Тюменской филармонии. Тюмень, рояль, тюменская филармония
Александр Березин увольняется из Тюменской филармонии Фото:

Директор Тюменской филармонии Александр Березин оставит свою должность после фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», который завершится 15 июля. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, близких к региональному департаменту культуры и Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО).

«Директор филармонии Александр Березин увольняется. Насколько мне известно, ему не будут предлагать новый контракт. О кадровых перестановках объявят после завершения фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Информацию об этом подтвердил другой источник URA.RU, близкий к ТКТО, в структуру которого входит Тюменская филармония. «Вопрос по дальнейшей работе Березина решен. Скоро будет объявлено о том, что он покинул пост директора филармонии», — отметил собеседник URA.RU.

В разговоре с агентством Березин отказался от развернутых комментариев по поводу своего увольнения. «Пока еще работаю», — кратко заявил он агентству и прервал звонок, положив трубку.

В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Директор Тюменской филармонии Александр Березин оставит свою должность после фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», который завершится 15 июля. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, близких к региональному департаменту культуры и Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). «Директор филармонии Александр Березин увольняется. Насколько мне известно, ему не будут предлагать новый контракт. О кадровых перестановках объявят после завершения фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Информацию об этом подтвердил другой источник URA.RU, близкий к ТКТО, в структуру которого входит Тюменская филармония. «Вопрос по дальнейшей работе Березина решен. Скоро будет объявлено о том, что он покинул пост директора филармонии», — отметил собеседник URA.RU. В разговоре с агентством Березин отказался от развернутых комментариев по поводу своего увольнения. «Пока еще работаю», — кратко заявил он агентству и прервал звонок, положив трубку. В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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