Из тюменской культуры уходит топ-менеджер

Из Тюменской филармонии увольняется директор

Александр Березин увольняется из Тюменской филармонии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Директор Тюменской филармонии Александр Березин оставит свою должность после фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», который завершится 15 июля. Об этом URA.RU сообщили несколько источников, близких к региональному департаменту культуры и Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО).

«Директор филармонии Александр Березин увольняется. Насколько мне известно, ему не будут предлагать новый контракт. О кадровых перестановках объявят после завершения фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Информацию об этом подтвердил другой источник URA.RU, близкий к ТКТО, в структуру которого входит Тюменская филармония. «Вопрос по дальнейшей работе Березина решен. Скоро будет объявлено о том, что он покинул пост директора филармонии», — отметил собеседник URA.RU.

В разговоре с агентством Березин отказался от развернутых комментариев по поводу своего увольнения. «Пока еще работаю», — кратко заявил он агентству и прервал звонок, положив трубку.

В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.