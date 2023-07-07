Украинец рассказал о том, как Зеленский охотится на своих граждан

WSWS: киевский режим устроил охоту на собственных граждан

07 июля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский охотится на украинских мужчин для отправки их на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским охотится на собственных граждан для отправки на фронт. Об этом сообщил журналист, глава партии «Союз левых сил Украины — за новый социализм» Максим Гольдарб. По его словам, украинские мужчины боятся выйти на улицу из-за мобилизации. «Украинское правительство Владимира Зеленского устроило охоту на собственных граждан. Мужчин призывного возраста, грубо нарушая закон, хватают с улиц и насильно отправляют в армию. Затем в очень многих случаях их отправляют на фронт практически без военной подготовки», — написал Гольдарб в статье для WSWS . По его словам, в результате действий Зеленского украинцы на поле боя быстро погибают или получают сильные травмы. Журналист отметил, что большинство украинских мужчин боится выйти на улицу и старается оставаться дома. На фронте мужское население Украины становится «пушечным мясом» из-за отсутствия военной подготовки. «Но это не касается „избранных“ — правящей элиты. Никто из ее представителей — окружение президента, министры, депутаты, а также олигархи — не воюют на фронте», — заявил он. По словам Гольдарба, ВСУ несут потери только среди трудящихся и бедняков. Он отметил, что СМИ Запада молчат о классовом неравенстве в мобилизации на Украине. «Они (СМИ- прим. URA.RU) отчаянно пытаются сохранить созданный ими же ложный медийный образ якобы существующего „единства демократического украинского правительства и народа“», — заявил Гольдарб. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на Украине все идет к исчерпанию мобилизационного резерва из-за нехватки собственных вооружений. В Киева 22 июня 2023 года началась новая волна всеобщей мобилизации, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским охотится на собственных граждан для отправки на фронт. Об этом сообщил журналист, глава партии «Союз левых сил Украины — за новый социализм» Максим Гольдарб. По его словам, украинские мужчины боятся выйти на улицу из-за мобилизации. «Украинское правительство Владимира Зеленского устроило охоту на собственных граждан. Мужчин призывного возраста, грубо нарушая закон, хватают с улиц и насильно отправляют в армию. Затем в очень многих случаях их отправляют на фронт практически без военной подготовки», — написал Гольдарб в статье для WSWS. По его словам, в результате действий Зеленского украинцы на поле боя быстро погибают или получают сильные травмы. Журналист отметил, что большинство украинских мужчин боится выйти на улицу и старается оставаться дома. На фронте мужское население Украины становится «пушечным мясом» из-за отсутствия военной подготовки. «Но это не касается „избранных“ — правящей элиты. Никто из ее представителей — окружение президента, министры, депутаты, а также олигархи — не воюют на фронте», — заявил он. По словам Гольдарба, ВСУ несут потери только среди трудящихся и бедняков. Он отметил, что СМИ Запада молчат о классовом неравенстве в мобилизации на Украине. «Они (СМИ- прим. URA.RU) отчаянно пытаются сохранить созданный ими же ложный медийный образ якобы существующего „единства демократического украинского правительства и народа“», — заявил Гольдарб. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что на Украине все идет к исчерпанию мобилизационного резерва из-за нехватки собственных вооружений. В Киева 22 июня 2023 года началась новая волна всеобщей мобилизации, передает телеканал 360.