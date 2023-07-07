Медведев призвал заняться защитой гражданских объектов в России

07 июля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Надежную систему ПВО ждет вся Россия, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России должна быть создана надежная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, она должна обеспечивать безопасность в зоне спецоперации и на гражданских объектах. «Нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для <…> гражданских объектов», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, этого события ждет вся страна. Медведев уточнил, что необходимо просчитать все угрозы, которым подвержено небо России, чтобы сделать корректные правки в системах ПВО. ВСУ атаковали Москву беспилотниками 4 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО смогли отразить все атаки, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин говорил, что российские системы ПВО показали свою эффективность при отражении ударов украинских беспилотников по Москве.

В России должна быть создана надежная система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, она должна обеспечивать безопасность в зоне спецоперации и на гражданских объектах. «Нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для <…> гражданских объектов», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, этого события ждет вся страна. Медведев уточнил, что необходимо просчитать все угрозы, которым подвержено небо России, чтобы сделать корректные правки в системах ПВО. ВСУ атаковали Москву беспилотниками 4 июля. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО смогли отразить все атаки, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин говорил, что российские системы ПВО показали свою эффективность при отражении ударов украинских беспилотников по Москве.