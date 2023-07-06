На тюменской трассе в массовом ДТП погиб человек. Видео

07 июля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

В аварии погиб 37-летний пассажир «Опеля» Фото: Анна Майорова © URA.RU На 43-м километре трассы Тюмень-Омск большегруз не пропустил легковой автомобиль, из-за чего случилось двойное ДТП. В аварии погиб 37-летний пассажир легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. «На 43-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись «Опель» и большегруз «Вольво». Предварительно, поворачивая, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. От удара «Опель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Киа. В результате погиб 37-летний пассажир «Опеля», житель Кировской области», — пишут в ведомстве. Также в ведомстве уточнили, что во время аварии был ранен 15-летний пассажир «Киа». На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

На 43-м километре трассы Тюмень-Омск большегруз не пропустил легковой автомобиль, из-за чего случилось двойное ДТП. В аварии погиб 37-летний пассажир легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. «На 43-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись «Опель» и большегруз «Вольво». Предварительно, поворачивая, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. От удара «Опель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Киа. В результате погиб 37-летний пассажир «Опеля», житель Кировской области», — пишут в ведомстве. Также в ведомстве уточнили, что во время аварии был ранен 15-летний пассажир «Киа». На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.