На 43-м километре трассы Тюмень-Омск большегруз не пропустил легковой автомобиль, из-за чего случилось двойное ДТП. В аварии погиб 37-летний пассажир легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в telegram-канале.
«На 43-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись «Опель» и большегруз «Вольво». Предварительно, поворачивая, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. От удара «Опель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Киа. В результате погиб 37-летний пассажир «Опеля», житель Кировской области», — пишут в ведомстве.
Также в ведомстве уточнили, что во время аварии был ранен 15-летний пассажир «Киа». На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
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