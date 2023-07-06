06 июля 2023

На тюменской трассе в массовом ДТП погиб человек. Видео

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В аварии погиб 37-летний пассажир «Опеля» Фото:

На 43-м километре трассы Тюмень-Омск большегруз не пропустил легковой автомобиль, из-за чего случилось двойное ДТП. В аварии погиб 37-летний пассажир легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в telegram-канале.

«На 43-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись «Опель» и большегруз «Вольво». Предварительно, поворачивая, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. От удара «Опель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Киа. В результате погиб 37-летний пассажир «Опеля», житель Кировской области», — пишут в ведомстве.

Также в ведомстве уточнили, что во время аварии был ранен 15-летний пассажир «Киа». На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

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На 43-м километре трассы Тюмень-Омск большегруз не пропустил легковой автомобиль, из-за чего случилось двойное ДТП. В аварии погиб 37-летний пассажир легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. «На 43-м километре трассы Тюмень-Омск столкнулись «Опель» и большегруз «Вольво». Предварительно, поворачивая, водитель грузовика не пропустил легковой автомобиль. От удара «Опель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Киа. В результате погиб 37-летний пассажир «Опеля», житель Кировской области», — пишут в ведомстве. Также в ведомстве уточнили, что во время аварии был ранен 15-летний пассажир «Киа». На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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