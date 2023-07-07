ФСБ получит круглосуточный доступ к заказам легкового такси

Федеральная служба безопасности РФ получит доступ к базам данных заказов легкового такси. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Служба заказа легкового такси предоставляет подразделению органа ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения заказов легкового такси. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года», — говорится в документе.
Уточняется, что ФСБ сможет обращаться в службы такси для получения предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси. Если служба такси не выполнит запрос в установленные сроки, то обосновывает причину.
Ранее сообщалось, что ФСБ создала проект по предоставлению доступа к информации о средствах платежей клиентов такси. Уточнялось, что изменения коснутся всех компаний по предоставлению услуг такси в России.
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