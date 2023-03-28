ФСБ с сентября сможет получать данные о геолокации и платежах пассажиров такси

28 марта 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Данные о геолокации и платежах клиентов такси будут доступны ФСБ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала проект постановления правительства России по предоставлению доступа к мониторингу геолокации и информации о средствах платежей клиентов такси. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «ФСБ предоставляется круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — говорится в тексте документа . Отмечается, что под исполнение этого закона будут попадать все имеющиеся на рынке компании по предоставлению услуг такси. В случае если служба такси не может предоставить данные при непосредственном запросе ФСБ, она должна проинформировать ведомство о сроках предоставления такой информации в будущем, а также о причинах, по которым компания не может предоставить такую информацию вовремя. При пометке «срочно» службам такси дается три рабочих дня на передачу сведений и десять дней, если такая пометка отсутствует, говорится в документе.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала проект постановления правительства России по предоставлению доступа к мониторингу геолокации и информации о средствах платежей клиентов такси. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «ФСБ предоставляется круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — говорится в тексте документа. Отмечается, что под исполнение этого закона будут попадать все имеющиеся на рынке компании по предоставлению услуг такси. В случае если служба такси не может предоставить данные при непосредственном запросе ФСБ, она должна проинформировать ведомство о сроках предоставления такой информации в будущем, а также о причинах, по которым компания не может предоставить такую информацию вовремя. При пометке «срочно» службам такси дается три рабочих дня на передачу сведений и десять дней, если такая пометка отсутствует, говорится в документе.