ФСБ с сентября сможет получать данные о геолокации и платежах пассажиров такси

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Такси. Тюмень, такси, taxi
Данные о геолокации и платежах клиентов такси будут доступны ФСБ Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала проект постановления правительства России по предоставлению доступа к мониторингу геолокации и информации о средствах платежей клиентов такси. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«ФСБ предоставляется круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — говорится в тексте документа. Отмечается, что под исполнение этого закона будут попадать все имеющиеся на рынке компании по предоставлению услуг такси.

В случае если служба такси не может предоставить данные при непосредственном запросе ФСБ, она должна проинформировать ведомство о сроках предоставления такой информации в будущем, а также о причинах, по которым компания не может предоставить такую информацию вовремя. При пометке «срочно» службам такси дается три рабочих дня на передачу сведений и десять дней, если такая пометка отсутствует, говорится в документе.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) создала проект постановления правительства России по предоставлению доступа к мониторингу геолокации и информации о средствах платежей клиентов такси. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «ФСБ предоставляется круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», — говорится в тексте документа. Отмечается, что под исполнение этого закона будут попадать все имеющиеся на рынке компании по предоставлению услуг такси. В случае если служба такси не может предоставить данные при непосредственном запросе ФСБ, она должна проинформировать ведомство о сроках предоставления такой информации в будущем, а также о причинах, по которым компания не может предоставить такую информацию вовремя. При пометке «срочно» службам такси дается три рабочих дня на передачу сведений и десять дней, если такая пометка отсутствует, говорится в документе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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