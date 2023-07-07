Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за строительства офиса «Красное & Белое» в Челябинске

Причиной для возбуждения уголовного дела стала информация, появившаяся в соцсети и СМИ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело по факту строительства офиса сети алкомаркета «Красное & Белое» в челябинском поселке Колхозный. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об основаниях в отказе в возбуждении уголовного дела. А также дал указания возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщает telegram-канал «Информационный центр СК России».

Причиной для возбуждения уголовного дела стала появившаяся в соцсети и СМИ информация о нарушении прав жителей поселка Колхозный города Челябинска. На территории частного центра компания «Мистраль», принадлежащая миллиардеру и основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову, построила офисное здание сети алкомаркетов. До этого земли в микрорайоне перевели из зоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общественно-деловую. При этому публичные слушания по вопросу проходили без учета мнения общественности.

Также сообщается, что для дальнейшей застройки территории, представители компании заставляют местных жителей поселка Колхозный продавать свои дома по цене ниже рыночной. За предложенную сумму купить равнозначное жилье в Челябинске они не смогут.

В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области проводилась проверка по этой ситуации. Но в возбуждении уголовного дела было отказано. Теперь решение отменено, проводится дополнительная проверка.

Журналист URA.RU направил запрос в пресс-центр сети «Красное & Белое» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее администрация Челябинска одобрила проект строительства 7-ми этажного офиса «Красное & Белое» между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Постановление за подписью главы города Натальи Котовой опубликовано на сайте администрации.