Мэрия Челябинска дала разрешение на строительство офиса «Красное & Белое»

14 июня 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Строить семиэтажный офис собирается компания «Мистраль» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска одобрила проект строительства семиэтажного офиса между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития, против возведения которого выступали жители. Постановление за подписью главы города Натальи Котовой опубликовано на сайте администрации. «Утвердить документацию по планировке в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документе. Строить семиэтажный офис собирается компания «Мистраль», принадлежащая миллиардеру и основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Строительство офиса в Челябинске выставляли на публичные слушания, но их два раза признавали несостоявшимися. Для возведения здания застройщику было необходимо разрешение на отклонение установленных параметров по части плотности застройки. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову разобраться в законности строительства нового офиса на северо-западе Челябинска. Жители оказались недовольны тем, что к их мнению не прислушиваются.

Мэрия Челябинска одобрила проект строительства семиэтажного офиса между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития, против возведения которого выступали жители. Постановление за подписью главы города Натальи Котовой опубликовано на сайте администрации. «Утвердить документацию по планировке в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной, Развития в Калининском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится в документе. Строить семиэтажный офис собирается компания «Мистраль», принадлежащая миллиардеру и основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Строительство офиса в Челябинске выставляли на публичные слушания, но их два раза признавали несостоявшимися. Для возведения здания застройщику было необходимо разрешение на отклонение установленных параметров по части плотности застройки. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову разобраться в законности строительства нового офиса на северо-западе Челябинска. Жители оказались недовольны тем, что к их мнению не прислушиваются.