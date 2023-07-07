Пассажиры вылетели в Екатеринбург с задержкой в 2,5 часа
В Алматы (Казахстан) задержали рейс авиакомпании Red Wings, вылетающий в Екатеринбург, на 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1084 должен был прилететь в Екатеринбург из Алматы 8 июля в 0:10, однако из-за задержки самолет приземлился в столицу Свердловской области только спустя 2,5 часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
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