07 июля 2023

В Казахстане задержали рейс в Екатеринбург на 2,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, самолет, авиакомпания red wings, авиаперевозки
Пассажиры вылетели в Екатеринбург с задержкой в 2,5 часа Фото:

В Алматы (Казахстан) задержали рейс авиакомпании Red Wings, вылетающий в Екатеринбург, на 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1084 должен был прилететь в Екатеринбург из Алматы 8 июля в 0:10, однако из-за задержки самолет приземлился в столицу Свердловской области только спустя 2,5 часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алматы (Казахстан) задержали рейс авиакомпании Red Wings, вылетающий в Екатеринбург, на 2,5 часа. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1084 должен был прилететь в Екатеринбург из Алматы 8 июля в 0:10, однако из-за задержки самолет приземлился в столицу Свердловской области только спустя 2,5 часа, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...