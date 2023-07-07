Семь микрорайонов в Кургане и поселок в Кетовском округе остались без воды

В Кургане несколько отдаленных микрорайонов остались без воды. Фото: Анна Майорова © URA.RU

В семи отдаленных микрорайонах Кургана, а также в одном из поселков Кетовского округа отключили холодную воду. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 19 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Без ХВС также поселок Лесной», — говорится в посте организации.

Без воды остались следующие микрорайоны: Увал, Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Смолино, Учхоз. Также в Кетовском округе без ХВС — поселок Лесной.

Ранее сообщалось, что без холодного водоснабжения был микрорайон Теплый стан в Кургане. Над устранением аварии на сетях работала бригада «Водного союза».