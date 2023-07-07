07 июля 2023

Семь микрорайонов в Кургане и поселок в Кетовском округе остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане несколько отдаленных микрорайонов остались без воды. Фото:

В семи отдаленных микрорайонах Кургана, а также в одном из поселков Кетовского округа отключили холодную воду. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 19 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Без ХВС также поселок Лесной», — говорится в посте организации.

Без воды остались следующие микрорайоны: Увал, Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Смолино, Учхоз. Также в Кетовском округе без ХВС — поселок Лесной.

Ранее сообщалось, что без холодного водоснабжения был микрорайон Теплый стан в Кургане. Над устранением аварии на сетях работала бригада «Водного союза».

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В семи отдаленных микрорайонах Кургана, а также в одном из поселков Кетовского округа отключили холодную воду. Об этом сообщается в telegram-канале «АО Водный Союз Курган». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 19 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Без ХВС также поселок Лесной», — говорится в посте организации. Без воды остались следующие микрорайоны: Увал, Керамзитный, Глинки, Затобольный, Утяк, Смолино, Учхоз. Также в Кетовском округе без ХВС — поселок Лесной. Ранее сообщалось, что без холодного водоснабжения был микрорайон Теплый стан в Кургане. Над устранением аварии на сетях работала бригада «Водного союза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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