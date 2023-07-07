Соратница курганского губернатора раскрыла смысл Дня семьи, любви и верности

Замгубернатора Курганской области считает, что во главе угла в семье должна быть любовь

08 июля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Курганской области Оксана Куташи считает, что во главе угла в семьях должна быть любовь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи раскрыла глубокий смысл праздника, посвященного православному дню памяти святых Петра и Февронии. О важности сохранения любви в семье она написала 8 июля в своем telegram-канале. «Чем больше будет семей, где во главе угла любовь, забота о близких, где учат с уважением относиться к памяти предков и традициям, где мама и папа на своем примере показывают, что такое настоящие ценности, тем сильнее будет Россия», — подчеркнула в посте Куташи. По ее мнению, будущее страны зависит от того, как воспитывают детей родители. Соратница Шумкова пожелала всем семьям Курганской области в День семьи, любви и верности — здоровья, добра и благополучия. Куташи также попросила в посте курганцев — беречь друг друга. Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека.

Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи раскрыла глубокий смысл праздника, посвященного православному дню памяти святых Петра и Февронии. О важности сохранения любви в семье она написала 8 июля в своем telegram-канале. «Чем больше будет семей, где во главе угла любовь, забота о близких, где учат с уважением относиться к памяти предков и традициям, где мама и папа на своем примере показывают, что такое настоящие ценности, тем сильнее будет Россия», — подчеркнула в посте Куташи. По ее мнению, будущее страны зависит от того, как воспитывают детей родители. Соратница Шумкова пожелала всем семьям Курганской области в День семьи, любви и верности — здоровья, добра и благополучия. Куташи также попросила в посте курганцев — беречь друг друга. Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека.