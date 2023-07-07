Соратница курганского губернатора раскрыла смысл Дня семьи, любви и верности

Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи раскрыла глубокий смысл праздника, посвященного православному дню памяти святых Петра и Февронии. О важности сохранения любви в семье она написала 8 июля в своем telegram-канале.
«Чем больше будет семей, где во главе угла любовь, забота о близких, где учат с уважением относиться к памяти предков и традициям, где мама и папа на своем примере показывают, что такое настоящие ценности, тем сильнее будет Россия», — подчеркнула в посте Куташи. По ее мнению, будущее страны зависит от того, как воспитывают детей родители.
Соратница Шумкова пожелала всем семьям Курганской области в День семьи, любви и верности — здоровья, добра и благополучия. Куташи также попросила в посте курганцев — беречь друг друга.
Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека.
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