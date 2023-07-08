Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 8 июля поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека.
«Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Крепкая дружная семья — источник силы для человека. Это люди, которые всегда выслушают, поймут и протянут руку помощи, которые вдохновят на смелые поступки и решительные шаги. Когда за спиной есть такой надежный тыл, мы уверенно идем вперед. Обретаем знания, осваиваем профессии, создаем, изобретаем и творим на благо своей семьи и всей страны», — заявил Владимир Якушев в поздравлении.
Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия. «Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и верность, взаимное уважение и счастье!» — добавил Владимир Якушев.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.