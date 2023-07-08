Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 8 июля поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека.

«Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Крепкая дружная семья — источник силы для человека. Это люди, которые всегда выслушают, поймут и протянут руку помощи, которые вдохновят на смелые поступки и решительные шаги. Когда за спиной есть такой надежный тыл, мы уверенно идем вперед. Обретаем знания, осваиваем профессии, создаем, изобретаем и творим на благо своей семьи и всей страны», — заявил Владимир Якушев в поздравлении.

Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия. «Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и верность, взаимное уважение и счастье!» — добавил Владимир Якушев.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 8 июля поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека. «Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Крепкая дружная семья — источник силы для человека. Это люди, которые всегда выслушают, поймут и протянут руку помощи, которые вдохновят на смелые поступки и решительные шаги. Когда за спиной есть такой надежный тыл, мы уверенно идем вперед. Обретаем знания, осваиваем профессии, создаем, изобретаем и творим на благо своей семьи и всей страны», — заявил Владимир Якушев в поздравлении. Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия. «Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и верность, взаимное уважение и счастье!» — добавил Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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