Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности

08 июля 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 8 июля поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека. «Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Крепкая дружная семья — источник силы для человека. Это люди, которые всегда выслушают, поймут и протянут руку помощи, которые вдохновят на смелые поступки и решительные шаги. Когда за спиной есть такой надежный тыл, мы уверенно идем вперед. Обретаем знания, осваиваем профессии, создаем, изобретаем и творим на благо своей семьи и всей страны», — заявил Владимир Якушев в поздравлении. Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия. «Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и верность, взаимное уважение и счастье!» — добавил Владимир Якушев.

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 8 июля поздравил уральцев с Днем семьи, любви и верности. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что дружная семья является источником силы для человека. «Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Крепкая дружная семья — источник силы для человека. Это люди, которые всегда выслушают, поймут и протянут руку помощи, которые вдохновят на смелые поступки и решительные шаги. Когда за спиной есть такой надежный тыл, мы уверенно идем вперед. Обретаем знания, осваиваем профессии, создаем, изобретаем и творим на благо своей семьи и всей страны», — заявил Владимир Якушев в поздравлении. Полномочный представитель президента России в УрФО пожелал уральцам счастья, взаимопонимания, здоровья и благополучия. «Пусть в ваших семьях всегда живут любовь и верность, взаимное уважение и счастье!» — добавил Владимир Якушев.