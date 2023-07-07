07 июля 2023

Жена челябинского депутата-фронтовика отправила ему на передовую икону. Фото

Депутат-фронтовик Олег Колесников получил икону-оберег от супруги
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира 15 по адресу Свердлова, 27; опечатано ФСБ. Екатеринбург , икона на стене
Икона защищает от опасностей, уверен Олег Колесников Фото:

Супруга депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, который служит в зоне спецоперации, привезла ему на фронт икону. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях.

«Когда ты рядом все опасности, кажется, отступают. А теперь беречь от беды нас будет привезенная тобой икона Пресвятой Богородицы 90 псалом, который в народе называли „Живый в помощи“», — написал Олег Колесников на своей странице во «ВКонтакте».

Депутат пояснил, что 90 псалом всегда считался сильнейшей защитой от опасностей. В годы Великой Отечественной войны матери зашивали листочки со словами этой молитвы в гимнастерки своих сыновей. Привезенную икону написала уральская художница, уточнил депутат.

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Супруга депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, который служит в зоне спецоперации, привезла ему на фронт икону. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях. «Когда ты рядом все опасности, кажется, отступают. А теперь беречь от беды нас будет привезенная тобой икона Пресвятой Богородицы 90 псалом, который в народе называли „Живый в помощи“», — написал Олег Колесников на своей странице во «ВКонтакте». Депутат пояснил, что 90 псалом всегда считался сильнейшей защитой от опасностей. В годы Великой Отечественной войны матери зашивали листочки со словами этой молитвы в гимнастерки своих сыновей. Привезенную икону написала уральская художница, уточнил депутат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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