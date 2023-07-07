Жена челябинского депутата-фронтовика отправила ему на передовую икону. Фото

Депутат-фронтовик Олег Колесников получил икону-оберег от супруги

08 июля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Икона защищает от опасностей, уверен Олег Колесников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супруга депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, который служит в зоне спецоперации, привезла ему на фронт икону. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях. «Когда ты рядом все опасности, кажется, отступают. А теперь беречь от беды нас будет привезенная тобой икона Пресвятой Богородицы 90 псалом, который в народе называли „Живый в помощи“», — написал Олег Колесников на своей странице во «ВКонтакте». Депутат пояснил, что 90 псалом всегда считался сильнейшей защитой от опасностей. В годы Великой Отечественной войны матери зашивали листочки со словами этой молитвы в гимнастерки своих сыновей. Привезенную икону написала уральская художница, уточнил депутат. Страница Олега Колесникова в соцсети «ВКонтакте»

Супруга депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова, который служит в зоне спецоперации, привезла ему на фронт икону. Об этом парламентарий сообщил в соцсетях. «Когда ты рядом все опасности, кажется, отступают. А теперь беречь от беды нас будет привезенная тобой икона Пресвятой Богородицы 90 псалом, который в народе называли „Живый в помощи“», — написал Олег Колесников на своей странице во «ВКонтакте». Депутат пояснил, что 90 псалом всегда считался сильнейшей защитой от опасностей. В годы Великой Отечественной войны матери зашивали листочки со словами этой молитвы в гимнастерки своих сыновей. Привезенную икону написала уральская художница, уточнил депутат.