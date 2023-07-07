В Перми общественники призвали власти достроить крематорий

Пермские общественники призвали власти города достроить крематорий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Об этом сообщается в группе «Народный фронт Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Призываем власти города наконец сдержать свое обещание и довести строительство крематория до конца, чтобы пермяки имели возможность достойно похоронить своих близких. Обещанного десять лет ждут», — написано в посте.

По мнению фронтовиков, на действующих кладбищах в Перми мест для захоронений не хватает. Общественники бьют тревогу, так как многие пермяки сталкиваются с нелегкой жизненной ситуацией, когда проводы близких в последний путь обходятся очень дорого.

«Один из выходов — достройка крематория. Но в очередной раз, что-то пошло не так. В мэрии сообщили, что контракт, заключенный в апреле этого года на его достройку, расторгнут по соглашению сторон», — пишут в посте представители краевого Народного фронта.

URA.RU направило редакционный запрос в мэрию Перми, чтобы выяснить, когда будет завершено строительство городского крематория. Публикация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее сообщалось, что контракт на достройку крематория в Перми, заключенный мэрией с компанией «Русразавитие» в середине апреля был расторгнут. Произошло это по соглашению сторон.