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12 мая 2023

Пермские власти расторгли контракт о достройке крематория

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство крематория. Восточное кладбище. Пермь, фасад крематория
Здание крематория таким и остается (архивное фото) Фото:

Контракт о достройке пермского крематория, заключенный мэрией с компанией «Русразавитие» в середине апреля, расторгнут. Произошло это по соглашению сторон, пишут СМИ.

«Структура мэрии Перми МКУ „Пермблагоустройство“ расторгла контракт на строительство крематория с ООО „Русразвитие“. Это произошло в конце апреля по соглашению сторон», — сообщает портал Properm.ru.

О том, что достаивать крематорий в Перми будет ООО «Русразвитие», стало известно в начале апреля. Стоимость работ тогда оценили в 472 млн рублей. Контракт был подписан 13 апреля. Как рассказывал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов, подрядчик должен был провести реконструкцию существующего здания и частично установить оборудование. Позже построить колумбарий, смонтировать четвертую кремационную линию и благоустроить кладбище.

Строительство крематория в Перми началось в 2011 году, но его приостановили. В 2021 году мэр Алексей Демкин пообещал запустить работу крематория к 300-летию города.

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Контракт о достройке пермского крематория, заключенный мэрией с компанией «Русразавитие» в середине апреля, расторгнут. Произошло это по соглашению сторон, пишут СМИ. «Структура мэрии Перми МКУ „Пермблагоустройство“ расторгла контракт на строительство крематория с ООО „Русразвитие“. Это произошло в конце апреля по соглашению сторон», — сообщает портал Properm.ru. О том, что достаивать крематорий в Перми будет ООО «Русразвитие», стало известно в начале апреля. Стоимость работ тогда оценили в 472 млн рублей. Контракт был подписан 13 апреля. Как рассказывал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов, подрядчик должен был провести реконструкцию существующего здания и частично установить оборудование. Позже построить колумбарий, смонтировать четвертую кремационную линию и благоустроить кладбище. Строительство крематория в Перми началось в 2011 году, но его приостановили. В 2021 году мэр Алексей Демкин пообещал запустить работу крематория к 300-летию города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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