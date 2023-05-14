Пермские власти расторгли контракт о достройке крематория

15 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Здание крематория таким и остается (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Контракт о достройке пермского крематория, заключенный мэрией с компанией «Русразавитие» в середине апреля, расторгнут. Произошло это по соглашению сторон, пишут СМИ. «Структура мэрии Перми МКУ „Пермблагоустройство“ расторгла контракт на строительство крематория с ООО „Русразвитие“. Это произошло в конце апреля по соглашению сторон», — сообщает портал Properm.ru. О том, что достаивать крематорий в Перми будет ООО «Русразвитие», стало известно в начале апреля. Стоимость работ тогда оценили в 472 млн рублей. Контракт был подписан 13 апреля. Как рассказывал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов, подрядчик должен был провести реконструкцию существующего здания и частично установить оборудование. Позже построить колумбарий, смонтировать четвертую кремационную линию и благоустроить кладбище. Строительство крематория в Перми началось в 2011 году, но его приостановили. В 2021 году мэр Алексей Демкин пообещал запустить работу крематория к 300-летию города.

Контракт о достройке пермского крематория, заключенный мэрией с компанией «Русразавитие» в середине апреля, расторгнут. Произошло это по соглашению сторон, пишут СМИ. «Структура мэрии Перми МКУ „Пермблагоустройство“ расторгла контракт на строительство крематория с ООО „Русразвитие“. Это произошло в конце апреля по соглашению сторон», — сообщает портал Properm.ru. О том, что достаивать крематорий в Перми будет ООО «Русразвитие», стало известно в начале апреля. Стоимость работ тогда оценили в 472 млн рублей. Контракт был подписан 13 апреля. Как рассказывал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрий Мясоедов, подрядчик должен был провести реконструкцию существующего здания и частично установить оборудование. Позже построить колумбарий, смонтировать четвертую кремационную линию и благоустроить кладбище. Строительство крематория в Перми началось в 2011 году, но его приостановили. В 2021 году мэр Алексей Демкин пообещал запустить работу крематория к 300-летию города.