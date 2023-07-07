Губернатор ЯНАО: самые крепкие семьи создаются на Ямале

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил жителей региона с Днем семьи

08 июля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил жителей ЯНАО с Днем семьи, любви и верности Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что в условиях Севера на Ямале создаются самые крепкие семьи. Поздравление глава региона опубликовал в соцсети. «На Ямале — в суровых условиях Севера — создаются самые крепкие семьи. Они во все времена хранят традиции и ценности нашей страны, народа. Искренне поздравляю земляков с Днем семьи, любви и верности. Берегите друг друга», — написал Артюхов в своем официальном telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил бойцов из зоны СВО с Днем ветеранов боевых действий. Он отметил, что среди настоящих героев всегда много Ямальцев.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что в условиях Севера на Ямале создаются самые крепкие семьи. Поздравление глава региона опубликовал в соцсети. «На Ямале — в суровых условиях Севера — создаются самые крепкие семьи. Они во все времена хранят традиции и ценности нашей страны, народа. Искренне поздравляю земляков с Днем семьи, любви и верности. Берегите друг друга», — написал Артюхов в своем официальном telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил бойцов из зоны СВО с Днем ветеранов боевых действий. Он отметил, что среди настоящих героев всегда много Ямальцев.