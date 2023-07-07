07 июля 2023
06 июля 2023

Губернатор ЯНАО: самые крепкие семьи создаются на Ямале

Губернатор ЯНАО Артюхов поздравил жителей региона с Днем семьи
© Служба новостей «URA.RU»
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Индиец Цезарь с семьей. Екатеринбург, семья
Дмитрий Артюхов поздравил жителей ЯНАО с Днем семьи, любви и верности Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что в условиях Севера на Ямале создаются самые крепкие семьи. Поздравление глава региона опубликовал в соцсети.

«На Ямале — в суровых условиях Севера — создаются самые крепкие семьи. Они во все времена хранят традиции и ценности нашей страны, народа. Искренне поздравляю земляков с Днем семьи, любви и верности. Берегите друг друга», — написал Артюхов в своем официальном telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил бойцов из зоны СВО с Днем ветеранов боевых действий. Он отметил, что среди настоящих героев всегда много Ямальцев.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он отметил, что в условиях Севера на Ямале создаются самые крепкие семьи. Поздравление глава региона опубликовал в соцсети. «На Ямале — в суровых условиях Севера — создаются самые крепкие семьи. Они во все времена хранят традиции и ценности нашей страны, народа. Искренне поздравляю земляков с Днем семьи, любви и верности. Берегите друг друга», — написал Артюхов в своем официальном telegram-канале. Ранее сообщалось, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил бойцов из зоны СВО с Днем ветеранов боевых действий. Он отметил, что среди настоящих героев всегда много Ямальцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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