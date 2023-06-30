30 июня 2023

Губернатор ЯНАО: среди настоящих героев всегда много ямальцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатор Артюхов обратился к жителям округа в День ветеранов боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в День ветеранов боевых действий обратился к землякам в зоне СВО и отметил, что среди верных и доблестных защитников страны много жителей округа. Обращение глава региона опубликовал в социальной сети.

«Наша страна не раз переживала трудные времена, и каждый раз на ее защиту вставали смелые, сильные люди с несгибаемым воинским духом. Настоящие герои, среди которых всегда много ямальцев», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник не является официальным. Впервые он был отмечен в 2009 году. С тех пор с каждым годом к празднованиям присоединяется все больше жителей страны.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Муравленко (ЯНАО) возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг». На мероприятии присутствовали ветераны афганских и чеченских войн.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в День ветеранов боевых действий обратился к землякам в зоне СВО и отметил, что среди верных и доблестных защитников страны много жителей округа. Обращение глава региона опубликовал в социальной сети. «Наша страна не раз переживала трудные времена, и каждый раз на ее защиту вставали смелые, сильные люди с несгибаемым воинским духом. Настоящие герои, среди которых всегда много ямальцев», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора. День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник не является официальным. Впервые он был отмечен в 2009 году. С тех пор с каждым годом к празднованиям присоединяется все больше жителей страны. Ранее сообщалось, что 1 июля в Муравленко (ЯНАО) возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг». На мероприятии присутствовали ветераны афганских и чеченских войн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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