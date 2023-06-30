Губернатор ЯНАО: среди настоящих героев всегда много ямальцев

01 июля 2023 в 23:06 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов обратился к жителям округа в День ветеранов боевых действий Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в День ветеранов боевых действий обратился к землякам в зоне СВО и отметил, что среди верных и доблестных защитников страны много жителей округа. Обращение глава региона опубликовал в социальной сети. «Наша страна не раз переживала трудные времена, и каждый раз на ее защиту вставали смелые, сильные люди с несгибаемым воинским духом. Настоящие герои, среди которых всегда много ямальцев», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора. День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник не является официальным. Впервые он был отмечен в 2009 году. С тех пор с каждым годом к празднованиям присоединяется все больше жителей страны. Ранее сообщалось, что 1 июля в Муравленко (ЯНАО) возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг». На мероприятии присутствовали ветераны афганских и чеченских войн.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в День ветеранов боевых действий обратился к землякам в зоне СВО и отметил, что среди верных и доблестных защитников страны много жителей округа. Обращение глава региона опубликовал в социальной сети. «Наша страна не раз переживала трудные времена, и каждый раз на ее защиту вставали смелые, сильные люди с несгибаемым воинским духом. Настоящие герои, среди которых всегда много ямальцев», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале губернатора. День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. Праздник не является официальным. Впервые он был отмечен в 2009 году. С тех пор с каждым годом к празднованиям присоединяется все больше жителей страны. Ранее сообщалось, что 1 июля в Муравленко (ЯНАО) возложили цветы к мемориалу «Ветеранам боевых действий, с честью выполнившим свой воинский и служебный долг». На мероприятии присутствовали ветераны афганских и чеченских войн.