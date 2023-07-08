Минобороны озвучило потери ВСУ за сутки

ВСУ понесли потери на нескольких направлениях
Украина потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях 170 военных, гаубицу CEZAR, артсистему М777, две МСТА-Б, две Д-20», — сообщили в Минобороны. Кроме того, ВС РФ на херсонской направлении уничтожили до 40 украинских военных, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». А на краснолиманском направлении ВСУ лишились 60 военных.
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