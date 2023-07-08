Минобороны озвучило потери ВСУ за сутки

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ понесли потери на нескольких направлениях Фото:

Украина потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях 170 военных, гаубицу CEZAR, артсистему М777, две МСТА-Б, две Д-20», — сообщили в Минобороны. Кроме того, ВС РФ на херсонской направлении уничтожили до 40 украинских военных, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». А на краснолиманском направлении ВСУ лишились 60 военных.

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Украина потеряла на южнодонецком и запорожском направлениях более 170 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Киев потерял на южнодонецком и запорожском направлениях 170 военных, гаубицу CEZAR, артсистему М777, две МСТА-Б, две Д-20», — сообщили в Минобороны. Кроме того, ВС РФ на херсонской направлении уничтожили до 40 украинских военных, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». А на краснолиманском направлении ВСУ лишились 60 военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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