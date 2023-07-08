Командиры ВСУ сделали неожиданное признание о контрнаступлении

Украинский полковник Яндульский: ВСУ до сих не пробили российскую линию обороны
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Армия Украины не смогла пробить российскую линию обороны, отметил Сергей Яндульский Фото:
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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что Россия создала укрепленные линии обороны по всей линии фронта. И армия Украины не может прорвать их. Об этом написал обозреватель Лоренцо Кремонези в своем материале для итальянской газеты Corriere Della Sera.

«Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», — привел Кремонези слова полковника ВСУ Сергея Яндульского. Он отметил, что Москва отлично подготовилась к контрнаступлению.

«Правда в том, что мы не ожидали такой сильной реакции со стороны русских. Они очень хорошо укрепились, у них было больше года, чтобы сделать это», — заявил высокопоставленный офицер военной разведки в Краматорске. Он также отметил, что Россия создала минные поля по всей линии фронта.

Провал украинского наступления также связан с тем, что страны Запада не спешили поставлять Киеву вооружение. Например, в прошлом году Германия потеряла много времени в дебатах, который касались передачи тяжелого вооружения. В это время армия России продвигалась вперед.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что Россия до сих пор господствует в воздухе. К тому же у российских военных более качественная подготовка, чем у украинских солдат, передает «Национальная служба новостей».

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Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что Россия создала укрепленные линии обороны по всей линии фронта. И армия Украины не может прорвать их. Об этом написал обозреватель Лоренцо Кремонези в своем материале для итальянской газеты Corriere Della Sera. «Мы не продвинулись ни на метр с июня и не получили никакого нового оружия от НАТО», — привел Кремонези слова полковника ВСУ Сергея Яндульского. Он отметил, что Москва отлично подготовилась к контрнаступлению. «Правда в том, что мы не ожидали такой сильной реакции со стороны русских. Они очень хорошо укрепились, у них было больше года, чтобы сделать это», — заявил высокопоставленный офицер военной разведки в Краматорске. Он также отметил, что Россия создала минные поля по всей линии фронта. Провал украинского наступления также связан с тем, что страны Запада не спешили поставлять Киеву вооружение. Например, в прошлом году Германия потеряла много времени в дебатах, который касались передачи тяжелого вооружения. В это время армия России продвигалась вперед. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что Россия до сих пор господствует в воздухе. К тому же у российских военных более качественная подготовка, чем у украинских солдат, передает «Национальная служба новостей».
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Ссылки по теме
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