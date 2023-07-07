КПРФ ведет в гордуму Екатеринбурга пиарщика мэрии и «Единой России». Фото

08 июля 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Свою конференцию коммунисты провели днем 8 июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В списке кандидатов в гордуму Екатеринбурга от КПРФ оказался уральский политтехнолог Евгений Чернецов, работающий на мэрию и «Единую Россию». Он идет по округу №5, где администрацию и ЕР представляет сотрудник УГМК Алексей Смирнов, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым. Одни источники URA.RU в местной политтусовке уверены, что это расторговка — Чернецова дали партии, чтобы она могла «закрыть» округ, не выдвигая при этом сильного кандидата. А друзья Чернецова в городском избирательном штабе утверждают, что так захотел он сам, «потому что шебутной», и со смехом готовятся наблюдать за его кампанией. Новость по теме Лидер свердловской КПРФ помог мэру Екатеринбурга и тут же создал ему угрозу. Фото Сам Чернецов обещал дать комментарий позднее. В 2019-м он участвовал в выборах главы Белого Яра (ХМАО) в качестве самовыдвиженца, но проиграл. Интересно, что на выборы пошел и другой сотрудник городского штаба — Константин Волков, отвечающий за сбор социологических данных. Он зарегистрировался самовыдвиженцем в округе №17, где власти ведут главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.

В списке кандидатов в гордуму Екатеринбурга от КПРФ оказался уральский политтехнолог Евгений Чернецов, работающий на мэрию и «Единую Россию». Он идет по округу №5, где администрацию и ЕР представляет сотрудник УГМК Алексей Смирнов, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым. Одни источники URA.RU в местной политтусовке уверены, что это расторговка — Чернецова дали партии, чтобы она могла «закрыть» округ, не выдвигая при этом сильного кандидата. А друзья Чернецова в городском избирательном штабе утверждают, что так захотел он сам, «потому что шебутной», и со смехом готовятся наблюдать за его кампанией. Сам Чернецов обещал дать комментарий позднее. В 2019-м он участвовал в выборах главы Белого Яра (ХМАО) в качестве самовыдвиженца, но проиграл. Интересно, что на выборы пошел и другой сотрудник городского штаба — Константин Волков, отвечающий за сбор социологических данных. Он зарегистрировался самовыдвиженцем в округе №17, где власти ведут главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.