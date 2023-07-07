07 июля 2023

КПРФ ведет в гордуму Екатеринбурга пиарщика мэрии и «Единой России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция кпрф
Свою конференцию коммунисты провели днем 8 июля Фото:

В списке кандидатов в гордуму Екатеринбурга от КПРФ оказался уральский политтехнолог Евгений Чернецов, работающий на мэрию и «Единую Россию». Он идет по округу №5, где администрацию и ЕР представляет сотрудник УГМК Алексей Смирнов, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым.

Одни источники URA.RU в местной политтусовке уверены, что это расторговка — Чернецова дали партии, чтобы она могла «закрыть» округ, не выдвигая при этом сильного кандидата. А друзья Чернецова в городском избирательном штабе утверждают, что так захотел он сам, «потому что шебутной», и со смехом готовятся наблюдать за его кампанией.

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Сам Чернецов обещал дать комментарий позднее. В 2019-м он участвовал в выборах главы Белого Яра (ХМАО) в качестве самовыдвиженца, но проиграл.

Интересно, что на выборы пошел и другой сотрудник городского штаба — Константин Волков, отвечающий за сбор социологических данных. Он зарегистрировался самовыдвиженцем в округе №17, где власти ведут главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.

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В списке кандидатов в гордуму Екатеринбурга от КПРФ оказался уральский политтехнолог Евгений Чернецов, работающий на мэрию и «Единую Россию». Он идет по округу №5, где администрацию и ЕР представляет сотрудник УГМК Алексей Смирнов, поддержанный губернатором Евгением Куйвашевым. Одни источники URA.RU в местной политтусовке уверены, что это расторговка — Чернецова дали партии, чтобы она могла «закрыть» округ, не выдвигая при этом сильного кандидата. А друзья Чернецова в городском избирательном штабе утверждают, что так захотел он сам, «потому что шебутной», и со смехом готовятся наблюдать за его кампанией. Сам Чернецов обещал дать комментарий позднее. В 2019-м он участвовал в выборах главы Белого Яра (ХМАО) в качестве самовыдвиженца, но проиграл. Интересно, что на выборы пошел и другой сотрудник городского штаба — Константин Волков, отвечающий за сбор социологических данных. Он зарегистрировался самовыдвиженцем в округе №17, где власти ведут главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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