На Украину из Турции вернулись Волына, Калина и Редис

Боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) возвращаются из Турции на Украину. Среди них: Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Возвращаются домой из Турции Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», — написал Владимир Зеленский в своем telehgram-канале. Бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, а затем обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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