На Украину из Турции вернулись Волына, Калина и Редис

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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, ВСУ, stock
Украиские боевики вернулись из Турции, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) возвращаются из Турции на Украину. Среди них: Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Возвращаются домой из Турции Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», — написал Владимир Зеленский в своем telehgram-канале. Бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, а затем обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) возвращаются из Турции на Украину. Среди них: Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Возвращаются домой из Турции Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», — написал Владимир Зеленский в своем telehgram-канале. Бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, а затем обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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