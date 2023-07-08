На Украину из Турции вернулись Волына, Калина и Редис

08 июля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Украиские боевики вернулись из Турции, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) возвращаются из Турции на Украину. Среди них: Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Возвращаются домой из Турции Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», — написал Владимир Зеленский в своем telehgram-канале. Бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, а затем обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) возвращаются из Турции на Украину. Среди них: Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Возвращаются домой из Турции Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, наконец, будут с родными», — написал Владимир Зеленский в своем telehgram-канале. Бойцы «Азова» оказались в Турции после штурма российскими войсками «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, а затем обменяла на российских военных и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. По условиям обмена, боевики должны были оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ