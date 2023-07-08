Подполковник Иванников нашел скрытый сигнал о переговорах в возвращении боевиков «Азова»*

08 июля 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский будет использовать возвращение бойцов «Азова» на саммите НАТО, сказал Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины Возвращение боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) может являться бонусом для президента Украины Владимира Зеленского в рамках предстоящих мирных переговоров. Об этом сообщил URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. «Нашу страну всегда отличала тонкая внешняя политика, и за освобождением этих националистов следуют невидимые соглашения, которые пойдут на пользу всему российскому обществу. Зеленский очевидно согласился на мирные переговоры, а освобождение „азовцев“ является бонусом. Многие мировые СМИ подтвердили, что были переговоры по линии Министерства иностранных дел РФ с представителями США, и возможно, на этих переговорах и обсуждался вопрос гуманности по отношению к пленным бойцам „Азова“», — сказал Олег Иванников. По его словам, возвращение боевиков из Турции покажет как личную победу Зеленского. «Для Украины возвращение азовцев затмит всю информационную повестку и снизит градус из-за отсутствия успехов их наступления. Также на предстоящем саммите НАТО должен быть какой-то положительный информационный повод от украинской государственной власти. Им и будет являться возвращение бойцов „Азова“. Конечно, киевский режим выдает это как личную победу Владимира Зеленского, так как он самостоятельно провел их на борт самолета, и во всех украинских международных СМИ это будет выглядеть, как спасение неких бойцов, попавших в форс-мажорные обстоятельства», — отметил военный политолог. Он отметил, что за время пребывания в Турции украинские бойцы могли в значительной степени изменить свои взгляды, что пойдет на пользу РФ. «По возвращению у них будет много возможностей выступать в публичном пространстве. Возможно, они изменились в своих взглядах в отношении киевских властей и, может, даже дискредитируют сам „Азов“. Мы же ведь помним, что какая ставка была на Надежду Савченко. Ее сделали депутатом, от нее ждали лютой русофобии. Но, когда она вернулась из российских мест, это был уже совершенно другой человек. Теперь ее стараются вычеркнуть из информационного пространства», — объяснил подполковник. Ранее Зеленский сообщил, что боевики «Азова» возвращаются из Турции на Украину. Они были взяты в плен после российского штурма «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Затем их обменяли на российских бойцов и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях обмена было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган вернул их, чтобы узнать, можно ли доверять украинскому лидеру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возвращение боевики «Азова»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) может являться бонусом для президента Украины Владимира Зеленского в рамках предстоящих мирных переговоров. Об этом сообщил URA.RU военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников. «Нашу страну всегда отличала тонкая внешняя политика, и за освобождением этих националистов следуют невидимые соглашения, которые пойдут на пользу всему российскому обществу. Зеленский очевидно согласился на мирные переговоры, а освобождение „азовцев“ является бонусом. Многие мировые СМИ подтвердили, что были переговоры по линии Министерства иностранных дел РФ с представителями США, и возможно, на этих переговорах и обсуждался вопрос гуманности по отношению к пленным бойцам „Азова“», — сказал Олег Иванников. По его словам, возвращение боевиков из Турции покажет как личную победу Зеленского. «Для Украины возвращение азовцев затмит всю информационную повестку и снизит градус из-за отсутствия успехов их наступления. Также на предстоящем саммите НАТО должен быть какой-то положительный информационный повод от украинской государственной власти. Им и будет являться возвращение бойцов „Азова“. Конечно, киевский режим выдает это как личную победу Владимира Зеленского, так как он самостоятельно провел их на борт самолета, и во всех украинских международных СМИ это будет выглядеть, как спасение неких бойцов, попавших в форс-мажорные обстоятельства», — отметил военный политолог. Он отметил, что за время пребывания в Турции украинские бойцы могли в значительной степени изменить свои взгляды, что пойдет на пользу РФ. «По возвращению у них будет много возможностей выступать в публичном пространстве. Возможно, они изменились в своих взглядах в отношении киевских властей и, может, даже дискредитируют сам „Азов“. Мы же ведь помним, что какая ставка была на Надежду Савченко. Ее сделали депутатом, от нее ждали лютой русофобии. Но, когда она вернулась из российских мест, это был уже совершенно другой человек. Теперь ее стараются вычеркнуть из информационного пространства», — объяснил подполковник. Ранее Зеленский сообщил, что боевики «Азова» возвращаются из Турции на Украину. Они были взяты в плен после российского штурма «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Затем их обменяли на российских бойцов и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях обмена было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган вернул их, чтобы узнать, можно ли доверять украинскому лидеру.