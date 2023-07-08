В Госдуме объяснили, почему Эрдоган вернул Зеленскому командиров «Азова»*

Депутат Госдумы Журова: Эрдоган отдал боевиков «Азова»*, чтобы проверить Зеленского

08 июля 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Эрдоган отправил Зеленскому боевиков, чтобы проверить лидера Украины, заявила Светлана Журова Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Эрдоган вернул главе Украины Владимиру Зеленскому командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), чтобы узнать, можно ли доверять украинскому лидеру. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Может, Зеленский заверил его, что они не будут участвовать на поле боя, дал гарантии. Сомневаюсь, что это будет выполнено. А может быть, Эрдоган проверяет Зеленского, можно ли президенту Украины доверять», — заявила Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru . Она отметила, что сейчас нет уверенности, что боевики не пойдут в зону спецоперации. Ранее Зеленский анонсировал возращение командиров «Азова» с территории Турции на Украину. Среди них Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Боевики были отправлены в Турцию после российского штурма «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, однако спустя время обменяла на российских бойцов и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях обмена было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган вернул главе Украины Владимиру Зеленскому командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), чтобы узнать, можно ли доверять украинскому лидеру. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Может, Зеленский заверил его, что они не будут участвовать на поле боя, дал гарантии. Сомневаюсь, что это будет выполнено. А может быть, Эрдоган проверяет Зеленского, можно ли президенту Украины доверять», — заявила Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru. Она отметила, что сейчас нет уверенности, что боевики не пойдут в зону спецоперации. Ранее Зеленский анонсировал возращение командиров «Азова» с территории Турции на Украину. Среди них Денис Прокопенко с позывным «Редис», Святослав Паламарь с позывным «Калина» и Сергей Волынский с позывным «Волына». Боевики были отправлены в Турцию после российского штурма «Азовстали» в Мариуполе в 2022 году. Россия взяла их в плен, однако спустя время обменяла на российских бойцов и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. В условиях обмена было сказано, что боевики должны оставаться в Турции. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ