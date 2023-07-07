07 июля 2023

Свердловская прокуратура начала проверку ДТП с тремя подростками-велосипедистами

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, школьник, подросток, рюкзак, велосипед, bmx
Дети на велосипедах остановились на обочине, чтобы попить воды Фото:

Прокуратура организовала проверку ДТП под Ревдой (Свердловская область), в котором уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура Ревды взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали три несовершеннолетних велосипедиста. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария произошла днем 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Подростки остановились на обочине, чтобы попить воды, а водитель отечественной легковушки уснул за рулем и не врезался детей.

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Прокуратура организовала проверку ДТП под Ревдой (Свердловская область), в котором уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура Ревды взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали три несовершеннолетних велосипедиста. Точные обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Авария произошла днем 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Подростки остановились на обочине, чтобы попить воды, а водитель отечественной легковушки уснул за рулем и не врезался детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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