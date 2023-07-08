Всех участников конфликта отвезли в отдел полиции
В Нижневартовске группа молодых людей устроила перестрелку на улице Дружбы Народов. Их оперативно задержала полиция. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.
«В Нижневартовске молодые людей устроили на улице перестрелку. Полиция их задержала, всех отвезли в отдел. На месте работает следственная группа», — написали свидетели случившегося в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Причины конфликта на данный момент неизвестны. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.