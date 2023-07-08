08 июля 2023
07 июля 2023

В ХМАО задержали группу людей, устроивших перестрелку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдел полиции № 5 (центральный). Курган, дежурная часть, газель полиции
Всех участников конфликта отвезли в отдел полиции Фото:

В Нижневартовске группа молодых людей устроила перестрелку на улице Дружбы Народов. Их оперативно задержала полиция. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«В Нижневартовске молодые людей устроили на улице перестрелку. Полиция их задержала, всех отвезли в отдел. На месте работает следственная группа», — написали свидетели случившегося в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Причины конфликта на данный момент неизвестны. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается

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В Нижневартовске группа молодых людей устроила перестрелку на улице Дружбы Народов. Их оперативно задержала полиция. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях. «В Нижневартовске молодые людей устроили на улице перестрелку. Полиция их задержала, всех отвезли в отдел. На месте работает следственная группа», — написали свидетели случившегося в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Причины конфликта на данный момент неизвестны. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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