Всех участников конфликта отвезли в отдел полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нижневартовске группа молодых людей устроила перестрелку на улице Дружбы Народов. Их оперативно задержала полиция. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

«В Нижневартовске молодые людей устроили на улице перестрелку. Полиция их задержала, всех отвезли в отдел. На месте работает следственная группа», — написали свидетели случившегося в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Причины конфликта на данный момент неизвестны. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по ХМАО. Ответ на него ожидается