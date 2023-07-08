Аналитик объяснил логику Турции, отдавшей командиров «Азова»* Украине

Аналитик Семенов заявил о развороте Анкары в сторону Киева

09 июля 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Турция показала готовность к развороту в сторону Киева, заявил аналитик Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Анкара демонстрируют готовность к серьезному развороту в сторону Киева. Об этом заявил аналитик, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, комментируя возврат из Турции на Украину командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, главным в этой ситуации станет решение Анкары по возможным поставкам Киеву турецких гаубиц Т-155. «Если Турция действительно приняла решение о поставках и дополнительно к этому назначению еще и интернированных боевиков ВСУ, то это действительно будет свидетельствовать о серьезном развороте Анкары в сторону Киева», — написал Семенов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае наступит стагнация российско-турецких отношений. Ранее сообщалось, что в Киев из Турции прибыли боевики «Азова». В 2022 году их взяли в плен ВС РФ и обменяли на военных из РФ и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Стороны договорились, что боевики буду находиться в Турции до окончания конфликта вокруг Украины. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган, согласился отправить их в Киев, нарушив договоренности. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Анкара демонстрируют готовность к серьезному развороту в сторону Киева. Об этом заявил аналитик, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, комментируя возврат из Турции на Украину командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, главным в этой ситуации станет решение Анкары по возможным поставкам Киеву турецких гаубиц Т-155. «Если Турция действительно приняла решение о поставках и дополнительно к этому назначению еще и интернированных боевиков ВСУ, то это действительно будет свидетельствовать о серьезном развороте Анкары в сторону Киева», — написал Семенов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае наступит стагнация российско-турецких отношений. Ранее сообщалось, что в Киев из Турции прибыли боевики «Азова». В 2022 году их взяли в плен ВС РФ и обменяли на военных из РФ и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Стороны договорились, что боевики буду находиться в Турции до окончания конфликта вокруг Украины. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган, согласился отправить их в Киев, нарушив договоренности. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ