08 июля 2023

Аналитик объяснил логику Турции, отдавшей командиров «Азова»* Украине

Аналитик Семенов заявил о развороте Анкары в сторону Киева
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Турция, море, флаг турции
Турция показала готовность к развороту в сторону Киева, заявил аналитик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Анкара демонстрируют готовность к серьезному развороту в сторону Киева. Об этом заявил аналитик, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, комментируя возврат из Турции на Украину командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, главным в этой ситуации станет решение Анкары по возможным поставкам Киеву турецких гаубиц Т-155.

«Если Турция действительно приняла решение о поставках и дополнительно к этому назначению еще и интернированных боевиков ВСУ, то это действительно будет свидетельствовать о серьезном развороте Анкары в сторону Киева», — написал Семенов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае наступит стагнация российско-турецких отношений.

Ранее сообщалось, что в Киев из Турции прибыли боевики «Азова». В 2022 году их взяли в плен ВС РФ и обменяли на военных из РФ и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Стороны договорились, что боевики буду находиться в Турции до окончания конфликта вокруг Украины. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган, согласился отправить их в Киев, нарушив договоренности.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Анкара демонстрируют готовность к серьезному развороту в сторону Киева. Об этом заявил аналитик, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, комментируя возврат из Турции на Украину командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). По его словам, главным в этой ситуации станет решение Анкары по возможным поставкам Киеву турецких гаубиц Т-155. «Если Турция действительно приняла решение о поставках и дополнительно к этому назначению еще и интернированных боевиков ВСУ, то это действительно будет свидетельствовать о серьезном развороте Анкары в сторону Киева», — написал Семенов в telegram-канале. Он отметил, что в таком случае наступит стагнация российско-турецких отношений. Ранее сообщалось, что в Киев из Турции прибыли боевики «Азова». В 2022 году их взяли в плен ВС РФ и обменяли на военных из РФ и украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Стороны договорились, что боевики буду находиться в Турции до окончания конфликта вокруг Украины. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган, согласился отправить их в Киев, нарушив договоренности. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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