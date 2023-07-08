Курганским вахтовикам обещают высокую зарплату на Дальнем востоке

Курганским машинистам буровой заплатят 260 тысяч рублей за работу в Амурской области

Курганских специалистов позвали на работу в Амурскую область Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курганским вахтовикам обещают платить от 160 до 260 тысяч в месяц за работу машинистом буровой установки на рудном месторождении в Амурской области. Это сообщение опубликовано на портале бесплатных объявлений.

«На разработку месторождения полиметаллических руд приглашаются машинисты буровой установки четвертого и пятого разрядов. Объект: Амурскую область, Кун-Манье. Оплата сдельная от 160 000 до 260 000 рублей в месяц после вычета НДФЛ. Категория крепости пород: от 7 до 12», — указано в сообщение в разделе «Работа» на сайте «Авито».

Работодатель обещает помочь претендентам с приобретением билетов к месту рудного месторождения и бесплатно предоставить форменную одежду. В компании отмечают, что сотрудникам будет оплачен межвахтовый отпуск.

Ранее токарей из Курганской области звали на работу на рудное месторождение в Амурскую область за зарплату в 192 тысячи рублей. Курганских специалистов приглашали также строить железную дорогу на Дальнем Востоке. Вахтовикам обещали выплаты до 160 тысяч рублей.