08 июля 2023
07 июля 2023

Курганским вахтовикам обещают высокую зарплату на Дальнем востоке

Курганским машинистам буровой заплатят 260 тысяч рублей за работу в Амурской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, добыча нефти, бурильщики, буровая установка
Курганских специалистов позвали на работу в Амурскую область Фото:

Курганским вахтовикам обещают платить от 160 до 260 тысяч в месяц за работу машинистом буровой установки на рудном месторождении в Амурской области. Это сообщение опубликовано на портале бесплатных объявлений.

«На разработку месторождения полиметаллических руд приглашаются машинисты буровой установки четвертого и пятого разрядов. Объект: Амурскую область, Кун-Манье. Оплата сдельная от 160 000 до 260 000 рублей в месяц после вычета НДФЛ. Категория крепости пород: от 7 до 12», — указано в сообщение в разделе «Работа» на сайте «Авито».

Работодатель обещает помочь претендентам с приобретением билетов к месту рудного месторождения и бесплатно предоставить форменную одежду. В компании отмечают, что сотрудникам будет оплачен межвахтовый отпуск.

Ранее токарей из Курганской области звали на работу на рудное месторождение в Амурскую область за зарплату в 192 тысячи рублей. Курганских специалистов приглашали также строить железную дорогу на Дальнем Востоке. Вахтовикам обещали выплаты до 160 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганским вахтовикам обещают платить от 160 до 260 тысяч в месяц за работу машинистом буровой установки на рудном месторождении в Амурской области. Это сообщение опубликовано на портале бесплатных объявлений. «На разработку месторождения полиметаллических руд приглашаются машинисты буровой установки четвертого и пятого разрядов. Объект: Амурскую область, Кун-Манье. Оплата сдельная от 160 000 до 260 000 рублей в месяц после вычета НДФЛ. Категория крепости пород: от 7 до 12», — указано в сообщение в разделе «Работа» на сайте «Авито». Работодатель обещает помочь претендентам с приобретением билетов к месту рудного месторождения и бесплатно предоставить форменную одежду. В компании отмечают, что сотрудникам будет оплачен межвахтовый отпуск. Ранее токарей из Курганской области звали на работу на рудное месторождение в Амурскую область за зарплату в 192 тысячи рублей. Курганских специалистов приглашали также строить железную дорогу на Дальнем Востоке. Вахтовикам обещали выплаты до 160 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...