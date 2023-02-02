В Кургане ищут желающих строить железные дороги на Дальнем Востоке

Курганцев приглашают прокладывать железную дорогу на Дальнем Востоке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана приглашают строить железную дорогу на Дальнем Востоке. Вахтовикам готовы платить зарплату до 160 тысяч рублей. Информация о вакансии размещена на популярном сайте с объявлениями.

«Требуются машинисты автогрейдера для строительства железной дороги в Амурской области. Опыт работы от трех лет. Вахта: 60/30 дней. Заработная плата до 160 000 рублей», — указано в вакансии. В обязанности машиниста автогрейдера входит отсыпка и содержание грунтовых дорог.

В объявлении также указано, что работодатель оплачивает проезд до места вахты и обратно. Кроме того, рабочим предоставляется проживание в вагон-городке, бесплатное трехразовое питание и спецодежда.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ищут водителей самосвалов для работы в Якутии за 240 тысяч рублей. Слесарям за сборку автобусов на челябинском заводе готовы платить более ста тысяч рублей. Также сообщалось, что власти города помогут курганцам-вахтовикам подыскать работу в других регионах.