Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди при аномальной жаре

09 июля 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

В северных районах Свердловской области ожидаются дожди при температуре до 35 градусов тепла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С воскресенья на территорию Свердловской области начнется поступление горячего воздуха из Средней Азии. Под влиянием фронта 9 июля здесь [в северных районах Свердловской области] пройдут дожди (до 2-5 миллиметров) с грозами, при которых количество осадков локально может возрасти до 10-15 миллиметров», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, днем 9 июля в Свердловской области ожидается температура от 30 до 35 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует в основном малооблачную погоду без осадков с температурой от 33 до 35 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область придет аномальная жара. По данным синоптиков, 9 и 10 июля в регионе ожидается температура до 40 градусов тепла.

Совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С воскресенья на территорию Свердловской области начнется поступление горячего воздуха из Средней Азии. Под влиянием фронта 9 июля здесь [в северных районах Свердловской области] пройдут дожди (до 2-5 миллиметров) с грозами, при которых количество осадков локально может возрасти до 10-15 миллиметров», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, днем 9 июля в Свердловской области ожидается температура от 30 до 35 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует в основном малооблачную погоду без осадков с температурой от 33 до 35 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область придет аномальная жара. По данным синоптиков, 9 и 10 июля в регионе ожидается температура до 40 градусов тепла.