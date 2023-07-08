08 июля 2023

Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди при аномальной жаре

© Служба новостей «URA.RU»
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В северных районах Свердловской области ожидаются дожди при температуре до 35 градусов тепла Фото:

Совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«С воскресенья на территорию Свердловской области начнется поступление горячего воздуха из Средней Азии. Под влиянием фронта 9 июля здесь [в северных районах Свердловской области] пройдут дожди (до 2-5 миллиметров) с грозами, при которых количество осадков локально может возрасти до 10-15 миллиметров», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, днем 9 июля в Свердловской области ожидается температура от 30 до 35 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует в основном малооблачную погоду без осадков с температурой от 33 до 35 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область придет аномальная жара. По данным синоптиков, 9 и 10 июля в регионе ожидается температура до 40 градусов тепла.

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Совместно с приходом горячего воздуха из Средней Азии в северных районах Свердловской области ожидаются дожди. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «С воскресенья на территорию Свердловской области начнется поступление горячего воздуха из Средней Азии. Под влиянием фронта 9 июля здесь [в северных районах Свердловской области] пройдут дожди (до 2-5 миллиметров) с грозами, при которых количество осадков локально может возрасти до 10-15 миллиметров», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, днем 9 июля в Свердловской области ожидается температура от 30 до 35 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует в основном малооблачную погоду без осадков с температурой от 33 до 35 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область придет аномальная жара. По данным синоптиков, 9 и 10 июля в регионе ожидается температура до 40 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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