Свердловчан ожидает аномально жаркая погода до 40 градусов

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Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, фонтан, лето в городе
Жаркие дни месяца обойдутся без дождей Фото:

Свердловчан ожидают два жарких дня с температурой до 40 градусов. Аномальную погоду обещают 9 и 10 июля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 9—10 июля ожидается аномально жаркая погода до 40 градусов», — заявляет ведомство. Также спасатели просят проявлять бдительность в такую жару.

Ранее сообщалось, что днем 7 июля температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом.

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Свердловчан ожидают два жарких дня с температурой до 40 градусов. Аномальную погоду обещают 9 и 10 июля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 9—10 июля ожидается аномально жаркая погода до 40 градусов», — заявляет ведомство. Также спасатели просят проявлять бдительность в такую жару. Ранее сообщалось, что днем 7 июля температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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