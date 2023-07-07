Свердловчан ожидает аномально жаркая погода до 40 градусов

07 июля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Жаркие дни месяца обойдутся без дождей Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловчан ожидают два жарких дня с температурой до 40 градусов. Аномальную погоду обещают 9 и 10 июля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 9—10 июля ожидается аномально жаркая погода до 40 градусов», — заявляет ведомство. Также спасатели просят проявлять бдительность в такую жару. Ранее сообщалось, что днем 7 июля температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом.

Свердловчан ожидают два жарких дня с температурой до 40 градусов. Аномальную погоду обещают 9 и 10 июля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 9—10 июля ожидается аномально жаркая погода до 40 градусов», — заявляет ведомство. Также спасатели просят проявлять бдительность в такую жару. Ранее сообщалось, что днем 7 июля температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом.