Свердловчан ожидает аномально жаркая погода до 40 градусов

Жаркие дни месяца обойдутся без дождей
Свердловчан ожидают два жарких дня с температурой до 40 градусов. Аномальную погоду обещают 9 и 10 июля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков, в отдельных районах Свердловской области 9—10 июля ожидается аномально жаркая погода до 40 градусов», — заявляет ведомство. Также спасатели просят проявлять бдительность в такую жару.
Ранее сообщалось, что днем 7 июля температура будет варьироваться от 24 до 29 градусов. Чтобы немного облегчить жизнь в такую жару, URA.RU подготовило подборку пляжей, где можно искупаться и позагорать с комфортом.
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