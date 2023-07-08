В Восточном поселке Кургана жители нашли на улице черепаху Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Восточном микрорайоне Кургана горожане нашли на улице сбежавшую от хозяев черепаху. Об этом говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Нашли черепаху, район Восточный, может найдется хозяин», — сообщается в посте. К посту прикреплено фото черепахи.

Один из курганцев написал в комментарии к посту, что у него черепаха убежала с дачи в районе «Синтеза», но она не смогла бы добраться самостоятельно до Восточного поселка. Жительница Кургана рассказала, что раньше также находила черепаху в Восточном и забрала ее к себе.

Горожане в обсуждении пожалели черепаху, уже нашлись желающие позаботиться о ней. На фото черепашка плавает в тазике и видно, что чувствует себя хорошо в Восточном поселке.

Ранее в Курганскую область не пустили автомобиль из Казахстана, в котором перевозили черепах. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на животных, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.