08 июля 2023
07 июля 2023

В Кургане нашли сбежавшую от хозяев черепаху. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, животные, черепаха
В Восточном поселке Кургана жители нашли на улице черепаху Фото:

В Восточном микрорайоне Кургана горожане нашли на улице сбежавшую от хозяев черепаху. Об этом говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Нашли черепаху, район Восточный, может найдется хозяин», — сообщается в посте. К посту прикреплено фото черепахи.

Один из курганцев написал в комментарии к посту, что у него черепаха убежала с дачи в районе «Синтеза», но она не смогла бы добраться самостоятельно до Восточного поселка. Жительница Кургана рассказала, что раньше также находила черепаху в Восточном и забрала ее к себе.

Горожане в обсуждении пожалели черепаху, уже нашлись желающие позаботиться о ней. На фото черепашка плавает в тазике и видно, что чувствует себя хорошо в Восточном поселке.

Ранее в Курганскую область не пустили автомобиль из Казахстана, в котором перевозили черепах. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на животных, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Жители Восточного поселка в Кургане нашли на улице черепаху и позаботились о ней
Жители Восточного поселка в Кургане нашли на улице черепаху и позаботились о ней

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В Восточном микрорайоне Кургана горожане нашли на улице сбежавшую от хозяев черепаху. Об этом говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Нашли черепаху, район Восточный, может найдется хозяин», — сообщается в посте. К посту прикреплено фото черепахи. Один из курганцев написал в комментарии к посту, что у него черепаха убежала с дачи в районе «Синтеза», но она не смогла бы добраться самостоятельно до Восточного поселка. Жительница Кургана рассказала, что раньше также находила черепаху в Восточном и забрала ее к себе. Горожане в обсуждении пожалели черепаху, уже нашлись желающие позаботиться о ней. На фото черепашка плавает в тазике и видно, что чувствует себя хорошо в Восточном поселке. Ранее в Курганскую область не пустили автомобиль из Казахстана, в котором перевозили черепах. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на животных, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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