В Курганскую область не пустили черепах из Астаны. Фото

На границе в Курганской области остановили автомобиль из Казахстана с 14 черепахами

24 декабря 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

На границе остановили машину с черепахами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганскую область не пустили автомобиль из Казахстана, в котором перевозили черепах. Инцидент произошел 22 декабря. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на животных, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте предварительного уведомления „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, следовавший из города Астаны Республики Казахстан в город Гродно Республики Беларусь. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорные грузы: 14 черепашек», — пояснили URA.RU в ведомстве. Согласно действующему законодательству, у перевозчика животных при себе должны быть ветеринарные сопроводительные документы. Из-за их отсутствия транзит по территории РФ был запрещен. Был составлен акт возврата. По данным Управления Россельхознадзора, автомобиль с черепахами был возвращен в Республику Казахстан. С нарушителем проведена беседа о правилах перевозок животных по территории Таможенного союза. URA.RU сообщало ранее, что в РФ с территории Казахстана в основном пытаются провезти некачественные продукты питания. В Челябинскую и Курганскую области с начала 2022 года не пропустили 294 тонны таких товаров. На границе остановили автомобиль с черепахами Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Курганскую область не пустили автомобиль из Казахстана, в котором перевозили черепах. Инцидент произошел 22 декабря. У перевозчика отсутствовали необходимые документы на животных, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте предварительного уведомления „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш (Курганская область) был остановлен автомобиль, следовавший из города Астаны Республики Казахстан в город Гродно Республики Беларусь. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорные грузы: 14 черепашек», — пояснили URA.RU в ведомстве. Согласно действующему законодательству, у перевозчика животных при себе должны быть ветеринарные сопроводительные документы. Из-за их отсутствия транзит по территории РФ был запрещен. Был составлен акт возврата. По данным Управления Россельхознадзора, автомобиль с черепахами был возвращен в Республику Казахстан. С нарушителем проведена беседа о правилах перевозок животных по территории Таможенного союза. URA.RU сообщало ранее, что в РФ с территории Казахстана в основном пытаются провезти некачественные продукты питания. В Челябинскую и Курганскую области с начала 2022 года не пропустили 294 тонны таких товаров.