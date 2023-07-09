Генерал ВС США объяснил бесполезность кассетных бомб для Украины

Генерал ВС США Хертлинг: кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля

09 июля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Кассетные бомбы могут стать опасны для самих украинских военных Фото: Spc. Corey Confer / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кассетные бомбы, которые США передаст Украине не смогут помочь в развитии контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг. «Кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Помимо этого они могут представлять опасность для украинских солдат, которые будут передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся кассетные снаряды», — рассказал Хертлинг изданию Newsweek . Ранее URA.RU сообщало о планах США по передаче кассетных боеприпасов Украине. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ.

Кассетные бомбы, которые США передаст Украине не смогут помочь в развитии контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг. «Кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Помимо этого они могут представлять опасность для украинских солдат, которые будут передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся кассетные снаряды», — рассказал Хертлинг изданию Newsweek. Ранее URA.RU сообщало о планах США по передаче кассетных боеприпасов Украине. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ.