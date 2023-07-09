Генерал ВС США объяснил бесполезность кассетных бомб для Украины

Кассетные бомбы могут стать опасны для самих украинских военных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Кассетные бомбы, которые США передаст Украине не смогут помочь в развитии контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг.
«Кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Помимо этого они могут представлять опасность для украинских солдат, которые будут передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся кассетные снаряды», — рассказал Хертлинг изданию
Ранее URA.RU сообщало о планах США по передаче кассетных боеприпасов Украине. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ.
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