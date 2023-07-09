Генерал ВС США объяснил бесполезность кассетных бомб для Украины

Генерал ВС США Хертлинг: кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля
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Кассетные бомбы могут стать опасны для самих украинских военных Фото:
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Кассетные бомбы, которые США передаст Украине не смогут помочь в развитии контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг.

«Кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Помимо этого они могут представлять опасность для украинских солдат, которые будут передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся кассетные снаряды», — рассказал Хертлинг изданию Newsweek.

Ранее URA.RU сообщало о планах США по передаче кассетных боеприпасов Украине. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ.

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Кассетные бомбы, которые США передаст Украине не смогут помочь в развитии контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг. «Кассетные боеприпасы неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Помимо этого они могут представлять опасность для украинских солдат, которые будут передвигаться по территории, где остались неразорвавшиеся кассетные снаряды», — рассказал Хертлинг изданию Newsweek. Ранее URA.RU сообщало о планах США по передаче кассетных боеприпасов Украине. Президент США Джо Байден объяснил поставку кассетных снарядов необходимостью контрнаступления ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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