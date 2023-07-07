Байден признался, почему принял решение передать Украине кассетные боеприпасы

Джо Байден: решение передать бомбы принято, так как у Киева заканчивались снаряды

Джо Байден заявил, что обсуждал это решение с союзниками Фото: Official White House / Erin Scott

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решение передать Украине кассетные боеприпасы далось трудно, но они нужны украинцам для проведения контрнаступления. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Это решение было очень трудным с моей стороны. Я обсуждал это с нашими союзниками, с нашими друзьями. У украинцев заканчиваются боеприпасы», — передает CNN слова Байдена. Он заявил, что решение передать Украине бомбы принято, так как у Киева, так и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды.

Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Как сообщили в Белом доме, Штаты признали риски для мирных жителей. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко отреагирует на решение Америки, которое является «новым шагом к эскалации вокруг Украины».