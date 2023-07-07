07 июля 2023

Байден признался, почему принял решение передать Украине кассетные боеприпасы

Джо Байден: решение передать бомбы принято, так как у Киева заканчивались снаряды
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, что обсуждал это решение с союзниками Фото:
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Решение передать Украине кассетные боеприпасы далось трудно, но они нужны украинцам для проведения контрнаступления. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Это решение было очень трудным с моей стороны. Я обсуждал это с нашими союзниками, с нашими друзьями. У украинцев заканчиваются боеприпасы», — передает CNN слова Байдена. Он заявил, что решение передать Украине бомбы принято, так как у Киева, так и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды.

Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Как сообщили в Белом доме, Штаты признали риски для мирных жителей. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко отреагирует на решение Америки, которое является «новым шагом к эскалации вокруг Украины».

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Решение передать Украине кассетные боеприпасы далось трудно, но они нужны украинцам для проведения контрнаступления. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Это решение было очень трудным с моей стороны. Я обсуждал это с нашими союзниками, с нашими друзьями. У украинцев заканчиваются боеприпасы», — передает CNN слова Байдена. Он заявил, что решение передать Украине бомбы принято, так как у Киева, так и у Вашингтона заканчивались обычные снаряды. Ранее США приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы. Как сообщили в Белом доме, Штаты признали риски для мирных жителей. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко отреагирует на решение Америки, которое является «новым шагом к эскалации вокруг Украины».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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