Депутат Госдумы Бессараб: в России не планируется повышение возраста выхода на пенсию

09 июля 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В России продолжается постепенное повышение пенсионного возраста Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России не планируется очередное повышение пенсионного возраста, так как для этого сегодня нет оснований. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Старение населения происходит во всем мире. Это сопряжено с улучшением качества медицины. С учетом того, что мы в демографической яме, которая связана с низкой рождаемостью в 1990-х годах, есть определенные обстоятельства, которые заставляют беспокоится. Но повышение пенсионного возраста не предвидится, потому что для этого нет оснований, потому что мы еще не вступили в десятку долгожителей. У нас нет предпосылок, чтобы дальше повышать пенсионный возраст. Он должен коррелироваться со средней продолжительностью жизни», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы напомнила, что в России еще продолжается постепенное повышение пенсионного возраста. «Сегодня мы находимся в состоянии продолжающегося переходного периода. Мы выйдем на показатели пенсионного возраста, установленного новым законодательством, в 2028 году. Это будет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом сохраняется досрочное право выхода на пенсию для граждан, которые работают в особых, вредных, опасных условиях труда. Для матерей, которые родили четырех и более детей», — объяснила парламентарий. Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская в беседе с URA.RU заявила о риске пересмотра пенсионного возраста. По ее словам, главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости, что побудит власти увеличить возраст выхода на заслуженный отдых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России не планируется очередное повышение пенсионного возраста, так как для этого сегодня нет оснований. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Старение населения происходит во всем мире. Это сопряжено с улучшением качества медицины. С учетом того, что мы в демографической яме, которая связана с низкой рождаемостью в 1990-х годах, есть определенные обстоятельства, которые заставляют беспокоится. Но повышение пенсионного возраста не предвидится, потому что для этого нет оснований, потому что мы еще не вступили в десятку долгожителей. У нас нет предпосылок, чтобы дальше повышать пенсионный возраст. Он должен коррелироваться со средней продолжительностью жизни», — сказала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы напомнила, что в России еще продолжается постепенное повышение пенсионного возраста. «Сегодня мы находимся в состоянии продолжающегося переходного периода. Мы выйдем на показатели пенсионного возраста, установленного новым законодательством, в 2028 году. Это будет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом сохраняется досрочное право выхода на пенсию для граждан, которые работают в особых, вредных, опасных условиях труда. Для матерей, которые родили четырех и более детей», — объяснила парламентарий. Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская в беседе с URA.RU заявила о риске пересмотра пенсионного возраста. По ее словам, главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости, что побудит власти увеличить возраст выхода на заслуженный отдых.