Финансовый аналитик Андриевская назвала условия для повышения пенсионного возраста в России

Финансовый аналитик Андриевская заявила о риске пересмотра пенсионного возраста

09 июля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

В мире встала проблема старения населения, сказала Ирина Андриевская Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости, сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Она не исключила, что в будущем Россию ждет очередное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. «К повышению пенсионного возраста приводят два глобальных демографических события. Старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Эта проблема актуальна и для России. Согласно оценкам экспертов ООН, в 2020 году в нашей стране проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — сказала Ирина Андриевская. Она отметила, что для экономики страны важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. «В идеале трудоспособных граждан, которые делают отчисления в Пенсионный фонд, должно быть в разы больше, чем пожилых людей, получающих выплаты от государства. Оценки экономистов размера данного коэффициента расходятся. Считается, что показатель не должен опускаться ниже 1,5, чтобы пенсионная система страны была эффективной. То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», — объяснила эксперт. В будущем возможно еще одно изменение пенсионного возраста, сообщила финансовый аналитик. «По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России увеличивается. За последние два года темпы роста с 1990-х годов стали рекордными — сразу на 2,7 года, до 72,8 лет. Правда, в пандемию этот показатель снижался на 1,8 года. В связи со СВО статистика также может измениться. Рождаемость в России падает. Росстат сообщил, что в 2022-м году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее. В перспективе работающей молодежи станет тоже меньше, а людей старшего поколения — больше. В то время как сумма соцотчислений работодателями будет снижаться, а расходы по выплатам пенсий возрастать. К сожалению, это может повлиять на очередной пересмотр пенсионного возраста», — заключила Андриевская. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости, сообщила URA.RU директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Она не исключила, что в будущем Россию ждет очередное увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. «К повышению пенсионного возраста приводят два глобальных демографических события. Старение населения из-за увеличения среднего возраста жизни на фоне сокращения рождаемости. По прогнозам ООН, к 2050 году доля пенсионеров в мире вырастет до 22%, а соотношение работающих и пенсионеров составит один к одному. Эта проблема актуальна и для России. Согласно оценкам экспертов ООН, в 2020 году в нашей стране проживало 18,8% граждан старше 60 лет, к 2050 году этот показатель может увеличиться до 37,2%. Цифры выглядят пугающе, так как по шкале демографического старения ООН общество страны считается старым, если число пожилых граждан превышает 7%», — сказала Ирина Андриевская. Она отметила, что для экономики страны важно, чтобы работающих было больше, чем пенсионеров. «В идеале трудоспособных граждан, которые делают отчисления в Пенсионный фонд, должно быть в разы больше, чем пожилых людей, получающих выплаты от государства. Оценки экономистов размера данного коэффициента расходятся. Считается, что показатель не должен опускаться ниже 1,5, чтобы пенсионная система страны была эффективной. То есть на два пенсионера приходилось бы три работающих человека», — объяснила эксперт. В будущем возможно еще одно изменение пенсионного возраста, сообщила финансовый аналитик. «По данным Росстата, средняя продолжительность жизни в России увеличивается. За последние два года темпы роста с 1990-х годов стали рекордными — сразу на 2,7 года, до 72,8 лет. Правда, в пандемию этот показатель снижался на 1,8 года. В связи со СВО статистика также может измениться. Рождаемость в России падает. Росстат сообщил, что в 2022-м году снижение составило 6,7% к показателю годом ранее. В перспективе работающей молодежи станет тоже меньше, а людей старшего поколения — больше. В то время как сумма соцотчислений работодателями будет снижаться, а расходы по выплатам пенсий возрастать. К сожалению, это может повлиять на очередной пересмотр пенсионного возраста», — заключила Андриевская.