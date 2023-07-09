Mash: движение по Крымскому мосту остановлено из-за атаки ВСУ на Керчь

Из-за обнаруженной угрозы, движение по Крымскому мосту приостановлено в обе стороны. Это связано с атакой ВСУ на Керчь.
«Движение по Крымскому мосту временно остановлено в обе стороны», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это связано с попыткой атаки ВСУ на мост в районе Керчи.
URA.RU направило запрос в Керченский филиал Минтранса России и Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не поступало.
Ранее стало известно, что в районе Керчи была сбита крылатая ракета с помощью систем противовоздушной обороны, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На данный момент нет информации о повреждениях или пострадавших, и он призвал всех сохранять спокойствие и полагаться только на проверенные источники информации.
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