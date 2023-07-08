Замдиректора курганской филармонии подрался в автобусе

09 июля 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Замдиректора курганской филармонии Можельский подрался в автобусе после фестиваля «От Винта!» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей фестиваля «От Винта!». Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «После фестиваля, вечером 8 июля курганцы садились в бесплатный автобус, чтобы вернуться в город из Логовушки. Можельский уже был в автобусе, когда зашел подвыпивший мужчина с женой. Возникла перепалка, так как мужчина вел себя по-хамски, за что и получил по лицу от Можельского», — сообщил корреспондент агентства. Уточняется, что дерущиеся вышли из автобуса, когда подошли представители силовых структур. Конфликт урегулировали, протоколы не составлялись. Корреспондент URA.RU позвонил Роману Можельскому, чтобы уточнить обстоятельства потасовки в автобусе. Можельский не стал комментировать драку. В пресс-службах силовых ведомств на вопросы журналиста URA.RU по поводу потасовки в автобусе с участием Можельского ответили, что у них нет информации о данном конфликте. Ранее основатель проекта «Квартирник45» Роман Можельский рассказывал URA.RU, что ему грозил штраф за уличные выступления музыкантов. По мнению полицейских, были нарушены требования антитеррористической защиты во время одного из выступлений в Кургане.

Заместитель гендиректора Курганского театрально-концертного объединения Роман Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей фестиваля «От Винта!». Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «После фестиваля, вечером 8 июля курганцы садились в бесплатный автобус, чтобы вернуться в город из Логовушки. Можельский уже был в автобусе, когда зашел подвыпивший мужчина с женой. Возникла перепалка, так как мужчина вел себя по-хамски, за что и получил по лицу от Можельского», — сообщил корреспондент агентства. Уточняется, что дерущиеся вышли из автобуса, когда подошли представители силовых структур. Конфликт урегулировали, протоколы не составлялись. Корреспондент URA.RU позвонил Роману Можельскому, чтобы уточнить обстоятельства потасовки в автобусе. Можельский не стал комментировать драку. В пресс-службах силовых ведомств на вопросы журналиста URA.RU по поводу потасовки в автобусе с участием Можельского ответили, что у них нет информации о данном конфликте. Ранее основатель проекта «Квартирник45» Роман Можельский рассказывал URA.RU, что ему грозил штраф за уличные выступления музыкантов. По мнению полицейских, были нарушены требования антитеррористической защиты во время одного из выступлений в Кургане.