На донецком направлении уничтожено 180 наемников и солдат ВСУ

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
Россия продолжает успешно отражать контрнаступление Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

До 180-ти военнослужащих и иностранных наемников было уничтожено на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.

«За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 „Vampire“ чешского производства», — передает Минобороны России. Информация указана в telegram-канале.

Отмечается, что по противнику работали подразделения группировки «Юг». Также было отражено наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северное, Опытное, Первомайское и Белогоровка в ДНР. Скопления живой силы и украинской техники были поражены в районах Красного, Константиновки и Красногоровки.

За сутки армия России уничтожала склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктах Краматорск и Карловка. Они все были поражены на донецком направлении.

Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны.

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До 180-ти военнослужащих и иностранных наемников было уничтожено на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 „Vampire“ чешского производства», — передает Минобороны России. Информация указана в telegram-канале. Отмечается, что по противнику работали подразделения группировки «Юг». Также было отражено наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северное, Опытное, Первомайское и Белогоровка в ДНР. Скопления живой силы и украинской техники были поражены в районах Красного, Константиновки и Красногоровки. За сутки армия России уничтожала склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктах Краматорск и Карловка. Они все были поражены на донецком направлении. Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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