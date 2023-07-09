На донецком направлении уничтожено 180 наемников и солдат ВСУ

До 180-ти военнослужащих и иностранных наемников было уничтожено на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.
«За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 „Vampire“ чешского производства», — передает Минобороны России. Информация указана в
Отмечается, что по противнику работали подразделения группировки «Юг». Также было отражено наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северное, Опытное, Первомайское и Белогоровка в ДНР. Скопления живой силы и украинской техники были поражены в районах Красного, Константиновки и Красногоровки.
За сутки армия России уничтожала склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктах Краматорск и Карловка. Они все были поражены на донецком направлении.
Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны.
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