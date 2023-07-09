На донецком направлении уничтожено 180 наемников и солдат ВСУ

09 июля 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

Россия продолжает успешно отражать контрнаступление Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До 180-ти военнослужащих и иностранных наемников было уничтожено на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 „Vampire“ чешского производства», — передает Минобороны России. Информация указана в telegram-канале . Отмечается, что по противнику работали подразделения группировки «Юг». Также было отражено наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северное, Опытное, Первомайское и Белогоровка в ДНР. Скопления живой силы и украинской техники были поражены в районах Красного, Константиновки и Красногоровки. За сутки армия России уничтожала склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктах Краматорск и Карловка. Они все были поражены на донецком направлении. Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны.

До 180-ти военнослужащих и иностранных наемников было уничтожено на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «За сутки уничтожено до 180-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 „Vampire“ чешского производства», — передает Минобороны России. Информация указана в telegram-канале. Отмечается, что по противнику работали подразделения группировки «Юг». Также было отражено наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Северное, Опытное, Первомайское и Белогоровка в ДНР. Скопления живой силы и украинской техники были поражены в районах Красного, Константиновки и Красногоровки. За сутки армия России уничтожала склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктах Краматорск и Карловка. Они все были поражены на донецком направлении. Украина начала контрнаступление в начале июня. Однако она не смогла достичь существенных результатов. Дело в том, что у армии России было больше полугода для создания укрепленных линий обороны.