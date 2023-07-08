08 июля 2023
07 июля 2023

В Пермском крае подросток поджег знакомую

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае подросток облил горючей жидкостью и поджег свою знакомую Фото:

В Пермском крае подросток облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в посте.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, несколько пьяных подростков изнасиловали девушку, затем сожгли ее и положили около железнодорожных путей. Но, девушка выжила, так как ее заметил машинист поезда, который вызвал силовиков и медиков.

По информации ведомства, подозреваемый уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

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В Пермском крае подросток облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в посте. По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, несколько пьяных подростков изнасиловали девушку, затем сожгли ее и положили около железнодорожных путей. Но, девушка выжила, так как ее заметил машинист поезда, который вызвал силовиков и медиков. По информации ведомства, подозреваемый уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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