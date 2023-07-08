В Пермском крае подросток поджег знакомую

09 июля 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

В Пермском крае подросток облил горючей жидкостью и поджег свою знакомую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае подросток облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в посте. По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, несколько пьяных подростков изнасиловали девушку, затем сожгли ее и положили около железнодорожных путей. Но, девушка выжила, так как ее заметил машинист поезда, который вызвал силовиков и медиков. По информации ведомства, подозреваемый уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Пермском крае подросток облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «По данным следствия, 8 июля подросток облил горючей жидкостью и поджег свою несовершеннолетнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение», — говорится в посте. По данным источника, близкого к правоохранительным органам региона, несколько пьяных подростков изнасиловали девушку, затем сожгли ее и положили около железнодорожных путей. Но, девушка выжила, так как ее заметил машинист поезда, который вызвал силовиков и медиков. По информации ведомства, подозреваемый уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.