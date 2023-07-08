ЛДПР ХМАО выдвинула кандидатов-ноунеймов на выборы в Сургуте и Нижневартовске

ЛДПР выдвинула кандидатов-ноунеймов на выборах в крупных городах ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР сливает довыборы в местные думы крупнейших городов ХМАО — на партконференции было принято решение о выдвижении кандидатов-ноунеймов в Сургуте и Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«В Сургуте конкурентом кандидата от „Сургутнефтегаза“ Андрея Саликова, выигравшего праймериз ЕР, стала экс-домохозяйка Алена Никулина. В Нижневартовске ЛДПР будет представлять Руслан Сатаров, который в 2018 году, будучи дворником, баллотировался на пост главы деревни Вата, но не прошел из-за судимости. Ему предстоит соперничать с тренером олимпийского чемпиона — единороссом Русланом Куштановым. Либерал-демократы в Югре на протяжении нескольких избирательных кампаний выдвигают на муниципальных выборах откровенно слабых кандидатов в обмен на сохранение статус-кво фракции в региональном парламенте», — резюмирует инсайдер.

Еще один источник, близкий к сургутским политэлитам, подтвердил URA.RU выдвижение Никулиной. «Она была в партийных списках на выборах в окружную думу в 2021 году», — уточнил инсайдер. Связаться с региональным координатором ЛДПР по ХМАО Евгением Данниковым и получить официальное подтверждение по сургутскому кандидату от партии на момент публикации не удалось. Корреспондент направил официальный запрос, ответ ожидается.

Выдвижение второго кандидата прокомментировал координатор нижневартовского отделения ЛДПР Александр Барков. «Сатарова поддержали на партийной конференции, которая проходила в Сургуте 8 июля», — уточнил Барков.

Ранее URA.RU писало о победе Саликова на праймериз ЕР в Сургуте. По словам источников агентства, его кандидатура была согласована на уровне руководства «Сургутнефтегаза».