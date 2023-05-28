28 мая 2023
27 мая 2023

Ставленник «Сургутнефтегаза» стал фаворитом на довыборах в думу Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал Думы города после ремонта. Сургут, дума сургута, думский зал
В праймериз на довыборы в думу Сургута участвовало пять кандидатов Фото:

Победителем праймериз «Единой России» на довыборах в думу Сургута стал помощник вице-спикера Тюменской областной Думы Галины Резяповой — Андрей Саликов. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что кандидатура Саликова на участие в выборах была согласована на уровне руководства «Сургутнефтегаза».

«Саликов Андрей Николаевич — 272 голоса» — указано на сайте предварительного голосования ЕР. Он обошел других четырех претендентов на праймериз.

«Сам „Сургутнефтегаз“ на довыборах не стал выставлять своего кандидата, посчитав, что Саликов достаточно лоялен к компании. Второй одномандатный округ в Сургуте традиционно считается „нефтяным“, а Саликов после победы в праймериз является основным претендентом на получение мандата», — сообщил источник.

Саликов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что самостоятельно принял решение об участии в довыборах в городскую думу и не проходил каких-либо согласований. «У меня очень большой опыт общения с гражданами. И я захотел продолжить свою деятельность не помощником, а депутатом», — заявил победитель праймериз.

Саликов планирует участвовать на довыборах в думу Сургута и занять пост Надежды Краснояровой, которая сложила полномочия осенью 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что экс-спикер думы решила сменить место жительства.

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Победителем праймериз «Единой России» на довыборах в думу Сургута стал помощник вице-спикера Тюменской областной Думы Галины Резяповой — Андрей Саликов. Об этом сообщается на сайте предварительного голосования. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что кандидатура Саликова на участие в выборах была согласована на уровне руководства «Сургутнефтегаза». «Саликов Андрей Николаевич — 272 голоса» — указано на сайте предварительного голосования ЕР. Он обошел других четырех претендентов на праймериз. «Сам „Сургутнефтегаз“ на довыборах не стал выставлять своего кандидата, посчитав, что Саликов достаточно лоялен к компании. Второй одномандатный округ в Сургуте традиционно считается „нефтяным“, а Саликов после победы в праймериз является основным претендентом на получение мандата», — сообщил источник. Саликов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что самостоятельно принял решение об участии в довыборах в городскую думу и не проходил каких-либо согласований. «У меня очень большой опыт общения с гражданами. И я захотел продолжить свою деятельность не помощником, а депутатом», — заявил победитель праймериз. Саликов планирует участвовать на довыборах в думу Сургута и занять пост Надежды Краснояровой, которая сложила полномочия осенью 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что экс-спикер думы решила сменить место жительства.
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