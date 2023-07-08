08 июля 2023
07 июля 2023

Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге девушки в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин приказал разобраться в обстоятельствах покушения на убийство девушки в Пермском крае Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о причинении обширных ожогов 15-летней девушке. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

«Расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования», — написано в посте.

По данным следствия, 8 июля несовершеннолетний пермяк облил горючей жидкостью и поджог свою 15-летнюю знакомую. Уточняется, что потерпевшая с обширными ожогами была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что по информации следствия, подозреваемый в поджоге девушки пермяк уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о причинении обширных ожогов 15-летней девушке. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «Расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования», — написано в посте. По данным следствия, 8 июля несовершеннолетний пермяк облил горючей жидкостью и поджог свою 15-летнюю знакомую. Уточняется, что потерпевшая с обширными ожогами была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что по информации следствия, подозреваемый в поджоге девушки пермяк уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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