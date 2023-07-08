Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге девушки в Пермском крае

09 июля 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин приказал разобраться в обстоятельствах покушения на убийство девушки в Пермском крае Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о причинении обширных ожогов 15-летней девушке. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «Расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования», — написано в посте. По данным следствия, 8 июля несовершеннолетний пермяк облил горючей жидкостью и поджог свою 15-летнюю знакомую. Уточняется, что потерпевшая с обширными ожогами была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что по информации следствия, подозреваемый в поджоге девушки пермяк уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о причинении обширных ожогов 15-летней девушке. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России. «Расследование уголовного дела о покушении на убийство 15-летней девушки в Пермском крае поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. представить доклад о ходе расследования», — написано в посте. По данным следствия, 8 июля несовершеннолетний пермяк облил горючей жидкостью и поджог свою 15-летнюю знакомую. Уточняется, что потерпевшая с обширными ожогами была доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что по информации следствия, подозреваемый в поджоге девушки пермяк уже задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу.